Defensa de Verónica Alcocer pidió a la Fiscalía acceso a indagación por narcotráfico

La defensa de Verónica Alcocer solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación acceso a la indagación que se adelanta por los señalamientos relacionados con el supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela.

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A través de un comunicado, el abogado de la exprimera dama, Ricardo Gaviria, aseguró que solo hasta este 11 de noviembre conocieron cuál es el despacho de la Fiscalía que adelanta la investigación, luego de que, según indicaron, sus solicitudes anteriores ante la fiscal general y el vicefiscal no permitieran identificar la actuación.

Los representantes de Alcocer señalaron que radicaron el poder y un memorial en el que solicitan garantías para ejercer los derechos a la defensa material y técnica de su representada.

Asimismo, manifestaron que su propósito es demostrar, durante esta fase de indagación, que los hechos atribuidos a Verónica Alcocer nunca ocurrieron.

La defensa también pidió rigor, transparencia y lealtad en el desarrollo de las actuaciones judiciales y recordó que, pese a la gravedad de los señalamientos, debe respetarse la presunción de inocencia.

Finalmente, el abogado Gaviria anunció que, una vez se esclarezcan los hechos, ejercerán las acciones penales y civiles que correspondan contra quienes formularon y difundieron esas afirmaciones.

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