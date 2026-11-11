Fiscalía citó a Eva Ferrer a declarar por presuntos hechos de narcotráfico de Verónica Alcocer

La Fiscalía General de la Nación citó a la española Eva Ferrer para rendir declaración juramentada sobre presuntos hechos de narcotráfico en los que habría participado la exprimera dama, Verónica Alcocer en la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico.

La diligencia se realizará entre el 24 y 25 de noviembre, en la Sala de Juntas de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

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“Me permito citarla para que comparezca a diligencia de declaración jurada dentro de la investigación adelantada por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, y otros”, se lee en la citación que formalizó la fiscal Especializada 42 de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico, Ángela Lorena Daza Díaz.

Agregó que “la comparecencia solicitada tiene como finalidad recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho, en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Fiscalía General de la Nación”.

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Esta declaración juramentada es diferente a la que Ferrer había dado de manera virtual desde España, ante la Fiscalía 76 adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.