Cúcuta recupera inmueble fiscal ocupado durante cerca de 20 años

Cúcuta.

El municipio de Cúcuta hizo efectiva una orden de restitución de un bien fiscal ubicado en la avenida Cero, entre calles 8 y 9, que permanecía ocupado por una particular y cuya recuperación se venía gestionando desde hace aproximadamente dos décadas.

Édgar Armando Rosa, inspector cuarto urbano de Policía de Cúcuta, explicó que la administración municipal ya había obtenido el reconocimiento judicial de la propiedad del inmueble y que, posteriormente, se adelantó el procedimiento administrativo para recuperar el predio.

“Posteriormente, la Inspección Cuarta inició un proceso de restitución de bien fiscal desde el punto de vista de la Ley 1801, artículos 76 y 77, que culminó hace tres años”, señaló el funcionario.

Sin embargo, aunque la decisión había sido confirmada por el alcalde, su ejecución se había aplazado debido a que la mujer que habitaba la vivienda, identificada como Ángela Oliva de Osa Bedoya, no contaba con otro lugar donde residir.

“Sin embargo, no se había podido materializar, es decir, cumplir la decisión, por cuanto la señora que habitaba dentro de este inmueble no tenía para dónde ubicarse”, explicó Rosa.

Según el inspector, el municipio logró resolver esta situación con la ocupante, quien viene acogiendo algunos de los programas sociales ofrecidos por la administración municipal, lo que permitió avanzar con la recuperación del inmueble.

Con la materialización de la orden, la administración municipal busca retomar la posesión del bien fiscal, en el marco del procedimiento de restitución adelantado por las autoridades de Policía.