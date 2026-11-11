“Drones no dejan dormir en el Catatumbo”: Personeros de la región

Norte de Santander

Los personeros del Catatumbo llamaron la atención por el aumento de la crisis humanitaria en la región derivada del aumento de las acciones violentas con drones.

Uno de los funcionarios dijo a Caracol Radio que “los que se están viendo afectados por estos explosivos o por la línea de fuego sea tierra o aire son civiles en su mayoría, destrucción de viviendas, de seres que ponen en peligro la sana convivencia en el territorio”.

Indicó que “estamos un poco cortos en el funcionamiento, nos ponen contra la pared estas situaciones de masivos desplazamientos que de una u otra manera llegan a un punto donde no tenemos ese personal para poder darle una buena atención a esa población que se esta desplazando”.

Al mismo tiempo manifestó que “el llamado es a defender la población civil que de una u otra manera esta pidiendo esa ayuda al gobierno nacional a los ministerios, que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos”.

“El miedo no es solamente el día es la noche, esos drones equipados según denuncian las comunidades es que esos elementos son utilizados en horas de la noche, ya ni para dormir hay un descanso” precisó.

Finalmente expresó que “eso ha generado una zozobra entre todos los habitantes porque no hay como salvaguardar la vida, lo mas importante de todos los derechos fundamentales”.