Gobierno radicaría proyecto para eliminar Fomag: salud de profes quedaría en Nueva EPS, dice Fecode

El Gobierno Nacional radicaría un proyecto de ley para eliminar el Fomag, que administra la salud de los maestros, según reveló en esta emisora Martha Alfonso, dirigente de Fecode.

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El borrador del proyecto contemplaría un periodo de transición hasta por dos años, y la salud de los maestros quedaría a manos de la Nueva EPS.

“La Nueva EPS asumirá la administración, aseguramiento y gestión integral de los servicios de salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios que se encuentren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las condiciones legales, técnicas, financieras y operativas exigibles”, se lee en el borrador de este documento.

Además, señala que la transición de los servicios de salud se realizará sin interrupción de los tratamientos médicos en curso ni suspensión de las autorizaciones y prestaciones asistenciales legalmente reconocidas.

¿Y las pensiones?

El proyecto buscaría que la pensión de los maestros quede a manos de Colpensiones. Es decir, la entidad pública de pensiones asumiría la administración, reconocimiento, liquidación y pago de las pensiones de jubilación.

Y sobre las cesantías, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) asumiría la administración, reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales anteriormente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Para todo este plan, establecerían un periodo de transición administrativa, financiera, contractual y operativa de hasta doce meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, prorrogable por una sola vez hasta por doce meses adicionales mediante acto debidamente motivado del Gobierno Nacional.

“Durante este período, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social y Trabajo, adelantará las actuaciones necesarias para la supresión definitiva del FOMAG y el traslado de sus funciones”, remata el texto conocido por esta emisora.