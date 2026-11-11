En Bolívar, 59.672 hogares recibirán quinta entrega de Renta Ciudadana y Compensación del IVA

La gerente de Prosperidad Social en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, informó que la entidad entregará las transferencias monetarias del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, del 13 al 28 de noviembre.

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“Bajo el liderazgo del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y de la directora general de Prosperidad Social, Sandra SuárezPérez, el Gobierno de la Patria del Milagro trabajamos para que las transferencias monetarias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias, fortalezcan su economía y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Porque superar la pobreza es tarea de todos.” Dijo Gómez.

Esta entrega beneficiará a 59.672 bolivarenses, con una inversión de 25.621 millones de pesos.

A nivel nacional, la atención llegará a 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas.

Condiciones de entrega

Las transferencias se entregarán en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

Se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registrados en el Gestor de Información Financiera. La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

La entidad hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos estipulados. Las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

Cumplimiento de corresponsabilidades a nivel nacional

Para Prosperidad Social es fundamental promover la implementación de las corresponsabilidades orientadas a garantizar el acceso efectivoa los servicios de salud y educación de los hogares participantes.

La entidad pudo verificar resultados importantes en las condiciones de los hogares que cumplieron con las corresponsabilidades de Renta Ciudadana: la vacunación supera el 90 %. De hecho, en un año –entre el cuarto ciclo de 2025 y el cuarto ciclo de 2026–, el cumplimiento de la corresponsabilidad de vacunación pasó del 60 % a más de 90 %, lo que refleja avancesen la promoción de la vacunación oportuna de niñas y niños menores de seis años.

¿Cómo se verificanlas corresponsabilidades?

La corresponsabilidad de vacunación tiene dos verificaciones obligatorias al año. En 2026, estas correspondieron a los ciclos 2 y 4.

Por su parte, el aseguramiento en salud se verifica obligatoriamente cada dos ciclos. En 2026, las verificaciones obligatorias corresponden a los ciclos 2, 4 y 6.

En los ciclos no obligatorios, Prosperidad Social realiza seguimiento únicamente a los hogares que registraron incumplimientos en la verificación anterior: es una nueva oportunidad para acreditar el cumplimiento de sus corresponsabilidades. La entidadestá evaluando incorporar, a partir del sexto ciclooperativo de 2026, laverificación de la corresponsabilidad de atención en salud, conformea las condiciones técnicas y operativas establecidas para el programa.

Registre o actualice su información financiera a través del GIF

Prosperidad Social recuerda a los más de 80.000 hogares beneficiarios que registraron su producto financiero en el Gestorde Información Financiera antes del jueves 5 de noviembre que deben mantener su cuenta activa durante el proceso de pago.

Además, invita a quienes no han registrado una cuenta bancaria o producto digital a realizar este trámite a través del Gestor de Información Financiera (GIF), para recibir a través de esta modalidad los ciclos posteriores al quinto. Esta herramienta permiteregistrar, consultar y actualizar los datos del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias.