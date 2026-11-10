Juez ordena a activista David Toledo rectificar afirmaciones sobre Comfama y su director

Medellín, Antioquia

Un juez constitucional ordenó a David Toledo rectificar las afirmaciones que publicó sobre Comfama y su director en un video difundido en redes sociales el pasado 23 de julio de 2026. La decisión, adoptada mediante sentencia del 6 de noviembre y notificada el día 9, amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la organización y de su director.

De acuerdo con la información divulgada por Comfama, el juzgado determinó que el video no contenía únicamente opiniones, sino también señalamientos sobre hechos concretos que, según el fallo, fueron difundidos sin sustento ni elementos objetivos verificables.

Por esa razón, la sentencia ordenó a Toledo publicar, en un plazo de 48 horas, una rectificación clara y expresa, con condiciones de difusión equivalentes a las del video original, en sus cuentas de Facebook, Instagram y X.

¿Qué dijo el juez sobre las afirmaciones de David Toledo?

En la decisión, el despacho señaló que la libertad de expresión no ampara la divulgación de afirmaciones fácticas que puedan afectar los derechos fundamentales de otras personas cuando no cuentan con respaldo.

“El ejercicio a la libertad de expresión no ampara la divulgación de afirmaciones fácticas potencialmente lesivas de los derechos fundamentales de terceros”, indicó el fallo, según el comunicado de Comfama.

El juzgado también advirtió que las afirmaciones se difundieron sin soportes que permitieran acreditar los hechos comunicados al público. Además, recordó que, cuando existen pruebas sobre posibles irregularidades, estas deben presentarse ante las autoridades competentes, pues establecer responsabilidades corresponde a los jueces.

La sentencia agregó que los señalamientos podían afectar no solo la honra y el buen nombre de Comfama y de su director, sino también exponer a este último a un eventual proceso penal por las afirmaciones relacionadas con el manejo de recursos de los trabajadores.

¿Cómo funciona el gobierno corporativo de Comfama?

En el pronunciamiento divulgado tras la decisión judicial, Comfama recordó que es una organización privada sin ánimo de lucro que cumple funciones de seguridad y protección social. Aunque administra recursos del subsidio familiar y está sometida a vigilancia estatal, no es una institución pública.

La inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación familiar corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar. La Contraloría General de la República, por su parte, ejerce control fiscal sobre los recursos de la compensación familiar. Otros servicios y programas también están sujetos a la supervisión de autoridades como la Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías de Educación y las autoridades locales de salud.

La organización explicó, además, que sus decisiones no están concentradas en una sola persona. Su estructura de gobierno corporativo distribuye las responsabilidades entre tres instancias: la Asamblea General, como máxima expresión de la voluntad de los afiliados; el Consejo Directivo, encargado de la orientación y supervisión estratégica, y la Dirección Administrativa, responsable de la gestión y representación legal.

La decisión judicial corresponde a un fallo de primera instancia.