2.000 familias afectadas por el terremoto han recibido ayudas en Antioquia

Entrega de materiales para reparación de viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto continúa avanzando en Antioquia. A través de la estrategia ‘Antioquia se levanta’, la Gobernación ha logrado beneficiar a 1.959 familias en 36 municipios, mediante la entrega de materiales destinados a la reparación de inmuebles y la construcción de nuevas soluciones habitacionales.

De acuerdo con la Empresa de Vivienda de Antioquia, hasta la fecha se han distribuido 7.500 toneladas de materiales de construcción, con una inversión que supera los 7.200 millones de pesos, como parte de las acciones para ayudar a las comunidades que sufrieron daños en sus hogares.

La iniciativa busca que las familias afectadas puedan recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de sus viviendas, mediante un trabajo conjunto entre las administraciones municipales, las comunidades y diferentes organizaciones del sector privado.

Uno de los principales avances de esta estrategia es la culminación de las obras de reparación en 120 viviendas ubicadas en Caramanta, Betania, Ciudad Bolívar, Andes, Hispania, Nariño, Anzá, Tarso y Jardín, municipios donde las familias han comenzado a recuperar sus hogares tras las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

Las intervenciones incluyen trabajos de mejoramiento y reparación de las estructuras afectadas, especialmente en elementos como muros y techos, con el propósito de recuperar la estabilidad de las edificaciones.

Carlos Mario Zuluaga Gómez, gerente de VIVA, explicó que el modelo de reconstrucción se basa en la cooperación entre diferentes actores, lo que ha permitido ampliar la capacidad de respuesta en los territorios.

“Hemos logrado, de la mano de los municipios, articular un modelo en el que todos ponemos. Desde VIVA estamos entregando los materiales, los municipios la mano de obra no calificada con el apoyo de profesionales, las comunidades también ponen mano de obra y otras entidades”, señaló el funcionario.

Empresas privadas se suman a la reconstrucción de Antioquia

La recuperación de las viviendas también ha contado con el respaldo de importantes empresas y organizaciones que han aportado recursos y capacidades para atender a las familias damnificadas.

Entre los aliados de la estrategia se encuentran Comfama, Grupo Argos, Proantioquia, la Federación de Cafeteros y Pintuco, entidades que han contribuido a fortalecer las acciones de reconstrucción en los municipios afectados.

Con estas acciones, la Gobernación de Antioquia busca continuar el proceso de recuperación habitacional en los municipios afectados por el sismo, mientras avanza la articulación de esfuerzos institucionales, comunitarios y empresariales para atender a las familias que necesitan reparar o reconstruir sus viviendas.