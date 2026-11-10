Dos personas fallecieron tras la explosión de una polvorería en zona rural de Caldas, Antioquia

Caldas- Antioquia

Este martes se reportaron las dos primeras personas fallecidas relacionadas con el almacenamiento de pólvora en el Valle de Aburrá. La emergencia se reportó en zona rural hasta donde llegaron los organismos de socorro, que descartaron más personas afectadas.

La secretaria de Infraestructura, Alejandra Castaño Raigoza, reportó que en la vereda Salinas se escuchó una fuerte detonación y, cuando las autoridades llegaron al lugar referenciado por la comunidad, hallaron dos cuerpos sin vida en el inmueble Iván Dario Bedoya y John Muñoz.

“Donde se presenta emergencia por explosión de pólvora. Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas, se convoca al grupo de gestión del riesgo, alcaldía municipal, bomberos, policía y tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional”, reportó la funcionaria.

Al parecer, en el lugar donde hubo la detonación había una fábrica de pólvora, por lo que la situación está siendo investigada por parte de las autoridades para y el fallecimiento de las dos personas.

La detonación se ha escuchado en poblaciones vecinas como Amagá, desde donde también manifestaron haberla escuchado.