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13 nov 2026 Actualizado 17:09

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Sudamericano Sub-20 en Colombia 2027: grupos, formato del torneo y ciudades sede

Se llevó a cabo el sorteo de los dos grupos de la fase preliminar del torneo que se disputará en Colombia.

AME4277. VALENCIA (VENEZUELA), 26/01/2025.- Jugadores de Colombia forman este domingo, previo a un partido del grupo B del Campeonato Sudamericano sub-20 entre las selecciones de Colombia y Argentina en el estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia (Venezuela). EFE/ Juan Carlos Hernández

AME4277. VALENCIA (VENEZUELA), 26/01/2025.- Jugadores de Colombia forman este domingo, previo a un partido del grupo B del Campeonato Sudamericano sub-20 entre las selecciones de Colombia y Argentina en el estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia (Venezuela). EFE/ Juan Carlos Hernández / Juan Carlos Hernández (EFE)

AME4277. VALENCIA (VENEZUELA), 26/01/2025.- Jugadores de Colombia forman este domingo, previo a un partido del grupo B del Campeonato Sudamericano sub-20 entre las selecciones de Colombia y Argentina en el estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia (Venezuela). EFE/ Juan Carlos Hernández
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Colombia será sede por sexta oportunidad de un torneo Sudamericano Sub-20. El último fue en 2023 y dejó a Brasil con el campeonato superando en la final a Uruguay en un partido que tuvo lugar en El Campín de Bogotá.

Anteriormente, había organizado los campeonatos del 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023. En condición de local buscará volver al título y lograr el cupo al Mundial del 2027 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Definidos los grupos del Sudamericano Sub-20

Este viernes 13 de noviembre, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL realizó el sorteo para la fase de grupos del torneo sub-20, el cual se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero.

Conmebol

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¿Cómo será el formato del Sudamericano Sub-20?

El certamen contará con fase de grupos, la cual la disputarán 10 equipos, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno. Esta instancia será en sistema de todos contra todos a una sola rueda de partidos.

Clasificarán para la fase final, los equipos que ocupen las cuatro primeras posiciones en cada grupo. La fase final será disputada por las 8 selecciones clasificadas, con cuartos de final, semifinales y final. Los cuatro equipos semifinalistas clasificarán al Mundial en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Las dos ciudades que albergarán el torneo serán Envigado (Polideportivo Sur) y Medellín (Atanasio Girardot).

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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