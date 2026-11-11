Bogotá busca ahorrar más de $40.000 millones al año con una reestructuración administrativa

Colombia

La Alcaldía de Bogotá anunció una propuesta para reorganizar la estructura administrativa del Distrito con el propósito de reducir gastos de funcionamiento, mejorar la coordinación entre entidades y aprovechar los recursos públicos.

La iniciativa, denominada ‘Bogotá a su medida’, contempla un ahorro fiscal neto cercano a los $40.000 millones anuales. Para alcanzar esta meta, la Administración propone fusionar o suprimir algunas entidades, trasladar funciones y eliminar estructuras que actualmente realizan tareas similares.

El diagnóstico que sustenta la propuesta incluyó la revisión de más de 900 documentos, siete políticas estratégicas de gestión y las competencias de 15 sectores y 61 entidades distritales.

“Una ciudad inteligente exige un gobierno inteligente. La modernización distrital es, ante todo, una decisión de austeridad: le pide a la administración que haga lo mismo, y mejor, con menos estructura y menos gasto de funcionamiento”, afirmó el secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva.

¿Qué entidades y funciones tendrían cambios?

Entre las principales modificaciones planteadas por la Administración Distrital se encuentran:

IPES: sus funciones serían integradas a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

FUGA: se propone su integración al Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).

Cesantías y pensiones: el pago pasaría a estar a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Atención a niños, niñas y jóvenes en situación de calle: las funciones serían asumidas por la Secretaría de Integración Social.

Investigación educativa: regresaría a la Secretaría de Educación.

Tecnología y datos: ETB asumiría la operación de analítica de datos, mientras que la Consejería Distrital de TIC concentraría la formulación de la política.

Según la Alcaldía, estos cambios buscan evitar que varias entidades mantengan estructuras paralelas para desarrollar actividades similares, sin eliminar las funciones ni disminuir la prestación de los servicios.

¿Qué pasará con los funcionarios públicos?

La propuesta contempla garantías para los servidores públicos, especialmente para quienes pertenecen a la carrera administrativa. Estos funcionarios tendrán derecho preferencial a ser incorporados en cargos iguales o equivalentes en las entidades que reciban sus funciones.

También se plantea respetar las convenciones colectivas y los derechos laborales adquiridos, además de establecer protecciones para madres y padres cabeza de familia, personas con discapacidad y servidores a tres años o menos de cumplir los requisitos para pensionarse.

La Administración también asegura que se mantendrá la continuidad en el pago de pensiones y cesantías, así como la cobertura y calidad de los servicios dirigidos a niños, niñas y jóvenes en situación de calle.

¿Cuándo se presentará el proyecto?

El proyecto de acuerdo será presentado ante el Concejo de Bogotá en febrero de 2027. Si recibe aprobación, su implementación tomaría entre seis meses y un año, teniendo en cuenta las restricciones de la Ley de Garantías para algunos cambios durante ese periodo.

La propuesta hace parte del proceso de modernización administrativa que adelanta el Distrito desde 2024, con el objetivo de ajustar su estructura institucional a las necesidades actuales y futuras de la capital.

Por ahora, los cambios planteados deberán surtir el respectivo debate y aprobación en el Concejo de Bogotá.