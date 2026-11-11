Atlántico registra 74 mujeres asesinadas en 2026: cifra aumenta un 78% frente al año anterior

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

Las alarmas por la violencia contra las mujeres siguen encendidas en el Atlántico. Según cifras conocidas por Caracol Radio, durante 2026 han sido asesinadas 74 mujeres en el departamento, frente a 41 casos registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa 32 víctimas más, un incremento cercano al 78%.

Alejandra Moreno, defensora de derechos humanos, advirtió que, aunque no todos estos crímenes pueden tipificarse jurídicamente como feminicidios, es necesario analizarlos desde una perspectiva de género y seguridad ciudadana, teniendo en cuenta fenómenos como la violencia intrafamiliar y las disputas entre estructuras criminales.

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“Aunque no todos son feminicidios, no significa que no debemos preocuparnos desde una perspectiva de género y seguridad ciudadana. Las estrategias deben estar enfocadas no solamente a combatir el feminicidio como tal, sino a darle respuesta de seguridad a todas las mujeres”, manifestó.

Dos formas de violencia detrás de los crímenes

Por su parte, Luis Trejos, docente e investigador en temas de seguridad y conflictos de la Universidad del Norte, planteó que los recientes hechos violentos contra mujeres en Barranquilla y el Atlántico podrían estar relacionados con dos fenómenos distintos: la violencia en relaciones afectivas y las disputas entre organizaciones criminales.

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“Estamos viendo la confluencia o convergencia de dos violencias particulares. Una, que tiene como telón de fondo vinculaciones emocionales y afectivas malsanas, que tendrían como materialización el denominado feminicidio. Y otra, que son muertes derivadas de una guerra criminal que se inició durante la pandemia y que se ha venido degradando de manera sistemática y significativa”, explicó.

Piden analizar el papel de las mujeres en los escenarios de violencia

El investigador también señaló que estos hechos deben abrir una discusión sobre el papel que están teniendo las mujeres en los escenarios de violencia que atraviesa el departamento, así como las condiciones de vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestas.

Las cifras y las advertencias de las organizaciones sociales y expertos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, protección e investigación de los crímenes contra las mujeres en Barranquilla y los municipios del Atlántico.