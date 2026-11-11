Por fuga en tubería suspendieron el servicio de agua en varios sectores de Barranquilla y Soledad
La Triple a informó que una vez finalicen los trabajos el servicio de agua será restablecido de manera paulatina
La empresa Triple A, informó que atiende una fuga en una tubería de 42 pulgadas que está afectando la prestación del servicio en el norte y sur de Barranquilla, y en algunos sectores de Soledad.
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Una vez finalicen los trabajos la empresa Triple A anunció que el servicio se irá reestableciendo de manera paulatina en los sectores afectados.
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