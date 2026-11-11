Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 19:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Por fuga en tubería suspendieron el servicio de agua en varios sectores de Barranquilla y Soledad

La Triple a informó que una vez finalicen los trabajos el servicio de agua será restablecido de manera paulatina

Cortesía Empresa Triple A

Cortesía Empresa Triple A

Cortesía Empresa Triple A

Fabián Lesmes

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La empresa Triple A, informó que atiende una fuga en una tubería de 42 pulgadas que está afectando la prestación del servicio en el norte y sur de Barranquilla, y en algunos sectores de Soledad.

Una vez finalicen los trabajos la empresa Triple A anunció que el servicio se irá reestableciendo de manera paulatina en los sectores afectados.

Más información

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado