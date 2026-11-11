“Importante victoria judicial para Barranquilla”: alcalde Char sobre límites con Puerto Colombia

El alto tribunal del Atlántico ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) corregir la representación cartográfica de la zona en disputa, debido a que utilizaba como referencia una ordenanza que ya había sido anulada por la justicia. Una decisión del Tribunal representa un nuevo avance para Barranquilla en la controversia territorial que mantiene con Puerto Colombia.

Además, dispuso que el IGAC entregue al Distrito de Barranquilla la información catastral de los predios involucrados en la controversia, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo.

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Barranquilla destaca la decisión

Desde la administración distrital el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, calificó la decisión como una victoria judicial y señalaron que fortalece la defensa del patrimonio público, la seguridad jurídica del territorio y los intereses de los barranquilleros.

“Esta decisión representa un avance significativo en la defensa de nuestro patrimonio público, la seguridad jurídica del territorio y los derechos de los barranquilleros”, destacó la administración distrital.

Puerto Colombia cuestiona la decisión

Por su parte, la Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que la sentencia es favorable al municipio, al considerar que no autorizó el traslado de la gestión catastral a Barranquilla.

En su pronunciamiento, la administración municipal señaló: “La orden impartida al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no acoge la delimitación propuesta por el Distrito de Barranquilla”.

La Alcaldía de Puerto Colombia anunció que su equipo jurídico evalúa el contenido de la providencia para determinar los recursos judiciales que podría interponer.