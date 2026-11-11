Así quedó el Grupo A del Torneo de Ascenso: Envigado venció a Boca Juniors de Cali y apretó la lucha

Los cuadrangulares semifinales del Torneo continúan definiendo a los equipos que lucharán por un lugar en la gran final. En el Grupo A, la pelea por el liderato se apretó tras la victoria de Envigado FC sobre Boca Juniors de Cali, resultado que dejó a ambos equipos con siete puntos después de cuatro jornadas. Por su parte, Unión Magdalena e Independiente Valle del Cauca completan la zona con cuatro y dos unidades, respectivamente.

Unión Magdalena 0-0 Independiente Valle del Cauca

En un compromiso disputado y con pocas oportunidades claras de gol, ambos equipos no lograron romper el cero. El Ciclón Bananero tuvo mayor iniciativa ofensiva, pero se encontró con un rival ordenado en defensa. Con este resultado, Unión Magdalena llegó a cuatro puntos en el Grupo A, mientras que el conjunto vallecaucano sumó su segundo punto en esta instancia.

Envigado FC 2-0 Boca Juniors de Cali

Envigado FC consiguió una importante victoria en condición de local al derrotar 2-0 a Boca Juniors de Cali. El único gol del compromiso fue obra de Marulanda, quien le dio los tres puntos al conjunto antioqueño y le permitió alcanzar a su rival en la parte alta de la clasificación. Con este resultado, ambos equipos quedaron igualados con siete unidades y una diferencia de gol de +2, por lo que la disputa por el primer lugar del Grupo A continúa abierta.

Le puede interesar: ¿Cómo se jugará la fecha definitiva de la Liga colombiana? Esta sería la programación de los juegos

Posiciones del Grupo A del Torneo de Ascenso