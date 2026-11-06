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Abogado de Angie Rodríguez renunció a su defensa por motivos personales

En un comunicado difundido este viernes 6 de noviembre de 2026, el abogado Manuel Villanueva Luis anunció públicamente su renuncia a la representación judicial de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

De acuerdo con la información suministrada por el jurista, la decisión de apartarse obedece a motivos de carácter personal, sin dar detalles adicionales.

“Informo a la opinión pública y a los medios de comunicación que he renunciado a la representación judicial de la Dra. ANGIE LIZETH RODRÍGUEZ FAJARDO. La decisión obedece exclusivamente a motivos personales”, señala el comunicado.

El abogado precisó que esta determinación fue comunicada de manera previa a su ahora exrepresentada. Añadió que radicará su decisión de renuncia ante los jueces correspondientes de acuerdo con lo establecido en la ley: “La renuncia fue comunicada previamente a la señora Rodríguez Fajardo y estaré radicando esta decisión ante los jueces y delegados de la fiscalía competentes conforme a la ley”.

Tras renuncia de su abogado, la defensa de Angie Lizeth Rodríguez se acogerá al secreto profesional. “En cumplimiento del deber de reserva y del secreto profesional, no se harán pronunciamientos sobre el contenido del proceso ni sobre las razones particulares de esta decisión”, concluyó.

En las últimas horas, la exfuncionaria Rodríguez le pidió a la Fiscalía General de la Nación que se mantengan bajo reserva las fechas en las que acudirá a rendir declaración sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, por motivos de seguridad.

Según argumentó, habría sido víctima de amenazas a raíz de las fuertes declaraciones que concedió sobre graves casos de corrupción en el gobierno Petro.

Debido a esto, la Fiscalía accedió a su solicitud y dichas diligencias serán reservadas, incluso en lo relacionado con las fechas en las que se llevarán a cabo.

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