Samacá, entre los 10 municipios con mejor desempeño fiscal del país

La Alcaldía de Samacá, liderada por Wilson Castiblanco Gil, ocupó el noveno lugar a nivel nacional con 79,00 puntos / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

Samacá alcanzó un importante reconocimiento en materia de gestión fiscal al ubicarse en el noveno puesto a nivel nacional, convirtiéndose además en el municipio con mejor desempeño fiscal de Boyacá. Así lo destacó el alcalde Wilson Castiblanco Gil, quien atribuyó este resultado al trabajo administrativo, la disciplina financiera y el compromiso con los recursos públicos.

Durante la entrevista, el mandatario señaló que este reconocimiento es producto de un esfuerzo conjunto por mantener unas finanzas sostenibles y fortalecer la capacidad de gestión del municipio.

“Este es el resultado del compromiso, del amor por lo público, del trabajo abnegado, de la disciplina que nosotros le colocamos a lo que hacemos y también de la responsabilidad en tener un territorio eficiente, fiscalmente viable y que tenga capacidad de gestión y de administrar recursos”, expresó el alcalde.

En cuanto a los avances administrativos y de infraestructura, Castiblanco afirmó que la Alcaldía ha trabajado en la formulación y gestión de proyectos ante el Gobierno Nacional, al tiempo que ha implementado medidas para reducir los gastos de funcionamiento y mantener las finanzas municipales sin endeudamiento.

“En este momento tenemos cero en deuda del municipio. Todos estos factores y elementos hacen que nuestro municipio sea sostenible y sea viable financieramente. Hemos conseguido recursos fundamentales para la inversión y la ejecución de obras”, dijo.

El alcalde también resaltó las estrategias implementadas para fortalecer el recaudo de impuestos, especialmente el predial y el de industria y comercio, buscando que estos recursos se traduzcan en obras y beneficios para la comunidad.

“Hemos generado estrategias en los temas de recaudo, en especial de impuesto predial, de industria y comercio. Hemos hecho una búsqueda activa para que todo el mundo pague los impuestos como corresponde y que eso se vea reflejado en obras fundamentales para todos los samaquenses”, añadió el mandatario.

Frente a las iniciativas que el municipio busca gestionar ante el Gobierno Nacional, el mandatario mencionó la terminación del Hospital Santa Marta, la rehabilitación de la vía Puente Boyacá-Samacá-Desagüadero, la construcción del Centro Agroindustrial y diferentes proyectos de pavimentación urbana y mejoramiento de vías rurales mediante placa huella.

Con este resultado, Samacá se destaca en el panorama fiscal nacional y departamental, mientras la Administración Municipal continúa gestionando recursos y proyectos orientados al desarrollo de su territorio.