Boyacá reporta 12 muertes violentas de mujeres en 2026, ocho relacionadas con hurtos

La Gobernación cuenta con una bolsa de recompensas de $400 millones para incentivar las denuncias y prevenir las violencias contra las mujeres.

Boyacá

La Secretaría de Gobierno de Boyacá entregó un balance de las muertes violentas de mujeres registradas durante 2026 en el departamento. Según Alejandra Pico, secretaria de Gobierno, se han reportado 12 casos, de los cuales 10 han sido esclarecidos. La funcionaria precisó que no todos corresponden a feminicidios, pues ocho de los hechos esclarecidos están relacionados con hurtos o hurtos agravados y han dejado 11 capturas.

“De esas 10 muertes esclarecidas, tenemos que ocho han sido con ocasión de hurto o hurto agravado”, explicó. Además, confirmó el esclarecimiento de tres feminicidios: uno ocurrido en Duitama el primero de octubre, otro en Puerto Boyacá el 2 de noviembre, cuyo presunto responsable fue capturado en La Dorada, Caldas, y un tercero registrado en Ventaquemada el 4 de enero. Entre tanto, permanecen pendientes de esclarecimiento dos muertes violentas, una ocurrida en Puerto Boyacá el 15 de enero y otra en Duitama el 28 de enero, ambas con arma de fuego.

La secretaria hizo énfasis en la necesidad de diferenciar las muertes violentas de mujeres de los casos que son tipificados como feminicidios. “Las 12 muertes violentas no son 12 feminicidios en el departamento de Boyacá. Se comienza investigando como feminicidio, pero, conforme al material probatorio aportado, cambia la tipología en varios de los casos”, aclaró.

Frente a las acciones de prevención, la funcionaria destacó la campaña No es Asunto Privado, liderada por la Gobernación de Boyacá con diferentes dependencias e instituciones, y una bolsa de recompensas de 400 millones de pesos para 2026, destinada a recibir información que permita esclarecer delitos y prevenir hechos de violencia. Según indicó, durante este año se han pagado 210 millones de pesos por información relacionada con diferentes conductas delictivas.

“Esta bolsa de recompensas no solo funciona para esclarecer delitos, sino también para prevenirlos o anticiparlos. En los casos de feminicidio siempre hay una violencia escalonada, generalmente hay una violencia psicológica, verbal y física”, manifestó, quien invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación de violencia intrafamiliar.

Finalmente, la secretaria señaló que las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales han aumentado en el departamento, aunque esto no necesariamente significa que estén creciendo las agresiones, sino que hechos que antes no eran reportados ahora están llegando a conocimiento de las autoridades.