Estos son los cierres viales en Bucaramanga por el concierto de Chayanne en el Américo Montanini

Bucaramanga

Los conductores que transiten por los alrededores del estadio Américo Montanini, en Bucaramanga, deberán tener en cuenta una serie de cierres viales programados con motivo del concierto del Chayanne, previsto para este jueves 12 de noviembre.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga autorizó estas restricciones con el propósito de facilitar la instalación de los elementos logísticos, garantizar la movilidad de los asistentes y controlar el acceso vehicular ante la alta afluencia de público que se espera para el evento.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la primera fase de los cierres comenzará a las 10:00 de la noche del miércoles 11 de noviembre. Las restricciones se aplicarán en la carrera 30, entre calles 14 y 11, en sentido sur-norte, y en la calle 14, entre carreras 33A y 30, en sentido oriente-occidente.

Posteriormente, la segunda fase iniciará a la 1:00 de la tarde del jueves 12 de noviembre e incluirá varios puntos del sector. Entre ellos se encuentran las intersecciones de la carrera 29 con calles 11, 12, 13 y 13A; la carrera 30, entre calles 10 y 16; y la calle 14, desde la carrera 28 hasta la carrera 32B, en ambos sentidos.

También habrá restricciones en la avenida Eduardo Santos, desde la carrera 28 hasta la rotonda del estadio; en los cruces de la calle 16 con carreras 29, 30 y 31, y en las intersecciones de la calle 17 con carreras 32 y 32A. Estos últimos cierres se mantendrán hasta la 1:00 de la madrugada del viernes 13 de noviembre.

¿Cuáles serán las vías alternas?

Para facilitar la movilidad durante la jornada, las autoridades habilitarán como alternativas de circulación la calle 10, en sentido oriente-occidente; la carrera 28 con calle 10, de norte a sur; la carrera 29 desde la calle 14, en sentido sur-norte; y la calle 17, desde la carrera 33A hacia el occidente.

Asimismo, estarán disponibles la carrera 32B desde la calle 14, en sentido norte-sur, y la carrera 33A desde la calle 14, en ambos sentidos.