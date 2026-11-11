Disparos en Cañaveral, Floridablanca: Comunidad persiguió y retuvo a un presunto ladrón

Un hombre de 32 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señalado de cometer un hurto de un teléfono celular en el sector de Cañaveral, en Floridablanca. El procedimiento se registró en la noche del 10 de noviembre, hacia las 7:42 de la noche, en la transversal del Bosque con calle 157.

De acuerdo con las autoridades, uniformados que adelantaban labores de patrullaje recibieron un llamado sobre una situación en inmediaciones de la Fosunab, donde, al parecer, se habían escuchado varios disparos. Así lo reportó la comunidad y testigos en el lugar.

Los policías encontraron a un hombre que había sido reducido por la comunidad y también encontraron una motocicleta. Según las autoridades, el ciudadano habría sido señalado minutos antes de hurtarle un equipo móvil a otra persona.

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Durante el procedimiento, la Policía recuperó un celular, avaluado en 800 mil pesos, y realizó la incautación de la motocicleta en la que se movilizaba el señalado.

El capturado, identificado como Carlos Javier García Álvarez, fue puesto a disposición de las autoridades para responder por el delito de hurto.