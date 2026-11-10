Teófilo Gutiérrez: “Real Madrid no ganó títulos en el último año; Junior ha ganado dos″

Teófilo Gutiérrez vivió una noche especial al igual que todo el ‘Juniorismo’, pese a estar eliminados, los barranquilleros vivieron una fiesta en el estadio Romelio Martínez, imponiéndose 2-0 al Cúcuta Deportivo y despidiendo a Teófilo Gutiérrez, ídolo del club.

Teo ingresó en la etapa complementaria y, en los primeros balones que tocó, anotó el segundo gol del compromiso, celebrando en medio de las lágrimas ante el reconocimiento de los aficionados.

Con la expectativa de si estará o no en el juego de la última fecha ante el Deportivo Pasto, Teo agradeció a la institución y a sus hinchas al final del partido, además de referirse a los detalles que le permitieron continuar vigente hasta los 41 años.

“Nunca pensé (jugar hasta los 41 años), pero creo que tuve una base muy importante que fue la picardia, el amor propio, la voluntad y el deseo de hacer las cosas bien, de mostrarle el camino a mis hijos, de mostrarle el camino a los más jóvenes y que esta camiseta te enseña a ganar desde los dueños hasta las personas que trabajan acá, que no se ven a diario, pero que son parte importante de este grupo”, comentó Gutiérrez al final del partido, en diálogo con Win Sports.

Teófilo comparó el último año del Junior con el del Real Madrid: “Hemos ganado de último este bicampeonato, la gente está insatisfecha con nosotros, es normal. Creo que el Real Madrid no ha ganado títulos este año 2025-2026, Junior ha ganado dos, creo que no ha sido fácil, ya tenemos acostumbrada a la gente, ese es un mal de nosotros. Nos quedamos con ese legado de dar todo por esta camiseta y que los que vengan lo hagan con amor propio”.

Al final del partido, Gutiérrez le pidió a Wilmar Roldán, juez central del partido, que le regalara su silbato, a lo que l antioqueño accedió, sobre esto, comentó: “Me llevó el pito del árbitro. Él, con Óscar Julián, creo que es uno de los más grandes”.

Teófilo Gutiérrez disputará su partido de despedida el próximo 19 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.