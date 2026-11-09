🔴 EN VIVO Junior vs. Cúcuta: siga el minuto a minuto del partido clave por la Liga colombiana
El conjunto motilón necesita una victoria para mantener sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.
Este lunes 9 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., Junior de Barranquilla recibirá a Cúcuta Deportivo en el estadio Romelio Martínez, en el compromiso que cerrará la fecha 18 de la Liga colombiana. El conjunto motilón llega con posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo tiburón ya quedó eliminado de la lucha por los ocho.
Además de la importancia del resultado para el equipo visitante, uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de Teófilo Gutiérrez, ídolo del fútbol barranquillero, quien disputaría su último partido oficial como futbolista profesional en la ciudad de Barranquilla.
Así llegan los equipos
Junior no juega desde el pasado 31 de octubre, cuando cayó 3-2 frente a Llaneros en Villavicencio, resultado que confirmó su eliminación de la Liga. Sin embargo, sus dos compromisos restantes, frente a Cúcuta y Deportivo Pasto, serán importantes para seguir sumando en la tabla de reclasificación.
El conjunto barranquillero ocupa actualmente la séptima posición de esta clasificación, lugar que entrega un cupo a competiciones internacionales, y tiene a Atlético Bucaramanga a cinco puntos de distancia como uno de sus perseguidores.
Por su parte, Cúcuta Deportivo todavía conserva posibilidades de meterse entre los ocho clasificados. El equipo motilón ocupa la undécima posición con 24 puntos y necesita una victoria para llegar a 27 unidades, con las que igualaría a Millonarios y Deportes Tolima, séptimo y octavo, respectivamente. No obstante, su diferencia de gol es inferior a la de ambos equipos, por lo que también dependerá de otros resultados para conseguir la clasificación.
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido
Lo perdió el Cúcuta
En un tiro libre que pasó de largo, un cabezazo en el área terminó en Peralta que lo intentó de volea pero falló
Nuevamente Peralta
El delantero es el más insistente en ataque, esta vez saca un derechazo que terminó pegando en el lado de la red que no suma
Primer amonestado del partido
El delantero del Cúcuta, Jaime Peralta, es amonestado por fuerte falta sobre Chará
MUY CLARA PARA EL CÚCUTA
En una primera instancia salvó muy bien Silveira, en el rebote Peralta no pudo darle dirección al arco y se perdió una oportunidad clarísima
Primeta aproximación del partido
Tras un centro desde el costado derecho, el Polaco Fydriszewski cabecea pero la pelota se va ancha
Inicia el partido
Pitazo inicial de Wilmar Roldán
Último partido oficial de 'Teo' en Barranquilla
Once inicial del Cúcuta
Titular del local
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En poco tiempo rueda la pelota en el Romelio Martínez para el duelo entre Junior y Cúcuta