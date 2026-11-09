Copa Colombia: definidos los árbitros para las semifinales de ida

La Copa DIMAYOR 2026 se acerca a su etapa definitiva y, previo a los compromisos de ida de las semifinales, se conocieron las designaciones arbitrales para los dos encuentros que definirán a los finalistas del certamen.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de jueces que estarán al frente de los partidos entre Internacional de Bogotá y América de Cali , y Once Caldas frente a Atlético Nacional. Las designaciones incluyen tanto a los árbitros centrales como a los asistentes y los encargados del VAR.

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Internacional de Bogotá vs. América de Cali

El compromiso entre Internacional de Bogotá y América de Cali contará con el arbitraje de José Ortiz, de Norte, quien será el juez central del encuentro. Estará acompañado por Jorge Sanna, también de Norte, y Yohan Peña, de Tolima, como asistentes de línea.

Cristian Espitia, de Bogotá, fue designado como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Mauricio Pérez, de Antioquia, con Jonathan Ballesteros, de Santander, como asistente VAR (AVAR).

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Por su parte, el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional tendrá como árbitro central a Diego Ulloa, del Valle. Sus asistentes serán Julio Hoyos, de Córdoba, y Andrés Nieto, de Tolima.

La cuarteta arbitral se completará con Cristian Aguirre, de Caldas, como cuarto árbitro. En la sala VAR estarán Never Manjarrez, de Córdoba, como responsable principal, y Carlos Díaz, de Casanare, como AVAR.

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De esta manera, quedaron definidos los equipos arbitrales para los dos partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia, instancia en la que cuatro clubes buscarán dar el primer paso hacia la disputa del título.