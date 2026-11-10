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10 nov 2026 Actualizado 10:42

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Se conmemoran 3 meses del terremoto en Colombia: ¿Qué quiere expresarle a los colombianos afectados?

Opine de nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Vivienda afectada en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Getty Images.

Vivienda afectada en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Getty Images. / Anadolu

Vivienda afectada en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Getty Images.
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Este martes, 10 de de noviembre, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: Se conmemoran 3 meses del terremoto en Colombia: ¿Qué quiere expresarle a los colombianos afectados?

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