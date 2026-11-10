Se conmemoran 3 meses del terremoto en Colombia: ¿Qué quiere expresarle a los colombianos afectados?
Opine de nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.
Este martes, 10 de de noviembre, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: Se conmemoran 3 meses del terremoto en Colombia: ¿Qué quiere expresarle a los colombianos afectados?
Comente y opine, lo leemos al aire.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio