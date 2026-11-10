Nicolás Chiesa tras derrota frente a Junior: “Se cumplió el objetivo, jugar el otro año en primera”

Cúcuta Deportivo cayó 2-0 frente a Junior de Barranquilla y no pudo cerrar su participación en la fase regular con el resultado esperado. Sin embargo, más allá de la derrota, el equipo rojinegro ya había conseguido uno de sus grandes objetivos: asegurar su regreso a la primera división del fútbol colombiano para la próxima temporada.

Después del compromiso, Nicolás Chiesa, director técnico del conjunto Motilón, hizo un balance del proceso y destacó el esfuerzo de sus jugadores, a pesar de la derrota en suelo barranquillero.

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El entrenador argentino valoró que, pese a tener asegurado el ascenso, sus dirigidos mantuvieran la intención de competir y buscaran un lugar entre los ocho mejores.

“Cúcuta vino a jugar este partido con el principal objetivo logrado, que el año que viene va a jugar en la Serie A colombiana, y que vino a competir igual, como lo hemos hecho contra todos los rivales, para intentar darle vida a este sueño de jugar entre los ocho”, expresó.

Chiesa también asumió la responsabilidad por no haber conseguido la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Sobre la derrota ante Junior, destacó la jerarquía del rival y consideró que los goles llegaron más por virtudes del equipo barranquillero que por errores de sus dirigidos. Además, aprovechó para felicitar a Teófilo Gutiérrez por su trayectoria en el fútbol profesional.

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El técnico fue consultado por algunas decisiones de su alineación, entre ellas la ubicación de Manyoma como lateral. Chiesa defendió su planteamiento y aseguró que volvería a utilizar la misma formación.

“No doy explicaciones por qué pongo a uno, por qué pongo al otro... El responsable soy yo”, manifestó. También recordó que, así como asume la responsabilidad por la no clasificación, reconoce su papel en el ascenso conseguido junto al grupo.

Nicolás Chiesa, que tiene contrato hasta junio del próximo año, señaló que por ahora su atención está puesta en el partido frente a Jaguares. Después, se sentará con la dirigencia para definir los proyectos y objetivos de la siguiente temporada. “Yo soy muy ambicioso, quiero ir por más”, concluyó, agradeciendo especialmente a sus futbolistas y a la hinchada motilona.