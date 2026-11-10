Bonner Mosquera sobre Millonarios: “A Alianza hay que demostrarle que se le quiere ganar”

Millonarios se prepara para enfrentar a Alianza Valledupar en un partido determinante para sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho mejores de la Liga Colombiana 2026-ll.

Durante el programa La Milonga, de AS Colombia, Bonner Mosquera, histórico referente del conjunto embajador, analizó lo que puede encontrar el equipo bogotano y señaló las claves para afrontar el encuentro.

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El exmediocampista advirtió que, pese a que Alianza ya no tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares, será un rival complicado, especialmente porque necesita sumar puntos pensando en la tabla del descenso de la próxima temporada. Además, destacó que jugar contra Millonarios en Bogotá puede representar una ventaja adicional para los futbolistas.

“Uno cuando sale contra estos equipos tiene que mostrarles que le quiere ganar, o sea, tiene que ir a apretar. Tal vez aquí no es tanto el jugar bonito, sino mostrarle al rival que tú eres superior y que lo vas a pasar por encima”, afirmó Mosquera.

Para el histórico jugador, Millonarios deberá comenzar el partido con intensidad, mantener la concentración y evitar que la ansiedad de la hinchada termine afectando el rendimiento del equipo. “Los muchachos, con la experiencia que tienen, deben encarar este partido con mucha seriedad y mucha responsabilidad”, agregó.

Mosquera sobre la convocatoria de La Tricolor

Por otra parte, Mosquera también se refirió a la convocatoria de jugadores del fútbol colombiano a la Selección Colombia, luego de que se abriera el debate por el llamado de Samuel Velásquez y Manuel Rengifo, futbolistas de Atlético Nacional. El exjugador respaldó que el cuerpo técnico de la Tricolor tenga en cuenta a los talentos de la liga local y consideró que estas oportunidades son positivas para el campeonato.

Bonner menciona a Yeison Guzmán, mediocampista ofensivo del América de Cali que destacó por su rendimiento desde su etapa en Deportes Tolima: “Es un jugador que le está mostrando al fútbol colombiano que aprendió a jugar de media punta, de número 10, hace goles y hace pase gol”, explicó. Para Mosquera, Guzmán tiene condiciones para aportar a la Selección Colombia y debería recibir una oportunidad en el combinado nacional.