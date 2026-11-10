“Necesitamos antidrones”: gobernador del Cauca pide tecnología para proteger la Panamericana

Popayán, Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, pidió al Gobierno Nacional dotar a la Fuerza Pública de tecnología antidrones para enfrentar los recientes ataques contra peajes y puestos de control ubicados sobre la vía Panamericana.

Según el mandatario, las estructuras armadas ilegales buscan debilitar los controles instalados sobre este corredor vial, donde las autoridades realizan incautaciones de droga, oro ilegal, armamento y dinero utilizado para financiar actividades criminales.

“Los grupos armados terroristas quieren que esos puestos de control se muevan y nosotros le pedimos al Gobierno Nacional que fortalezca estos puestos de control porque es por donde sale la ruta del narcotráfico, el clorhidrato de cocaína, la minería ilegal y las remesas de dinero en efectivo”, afirmó.

El mandatario aseguró que los ataques recientes evidencian un cambio en las tácticas utilizadas por los grupos armados ilegales y señaló que la respuesta del Estado debe adaptarse a esa nueva realidad.

“Necesitamos antidrones, inhibidores y bases de drones para poder dar una respuesta efectiva a estas nuevas herramientas tecnológicas que hoy están al servicio de los grupos terroristas”, indicó.

El pronunciamiento se produjo luego de los ataques con explosivos lanzados desde drones contra los peajes de Mondomo y Villa Rica, registrados en menos de 48 horas sobre la vía Panamericana. En este último hecho resultó herido un civil.

Guzmán insistió en que el fortalecimiento de la seguridad en el Cauca no debe limitarse al aumento del pie de fuerza, sino que debe incluir capacidades tecnológicas que permitan proteger a los uniformados, los trabajadores de los peajes y las personas que se movilizan por la vía Panamericana.