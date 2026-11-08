Tensión en el Cauca por los reiterados ataques contra peajes en el sur y el norte de la región

Cauca

Crece la alerta por los ataques con explosivos contra peajes del Cauca que mantienen en riesgo a comunidades y usuarios de la vía Panamericana. Desde agosto, grupos armados ilegales perpetraron cuatro atentados contra las estaciones de Mondomo y El Mango, entre Popayán y Cali Y Popayán y Pasto.

El hecho más reciente ocurrió en el peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao, donde drones con explosivos causaron daños en la infraestructura. En agosto, un carro bomba destruyó parte del mismo punto.

Los dos hechos violentos dejaron a ocho familias de la vereda Cachimbal expuestas a riesgos por las detonaciones.

En octubre, dos ataques con moto y carro bomba contra el peaje de El Mango, en la localidad de La Sierra, dejaron más de 10 heridos entre trabajadores y civiles.

El secretario de Gobierno del Cauca, Fabián Romero, señaló que la violencia afecta la competitividad y los esfuerzos de paz en la región.

“La mirada del Gobierno Nacional tendrá que ser contundente, que proteja la movilidad y los derechos de los ciudadanos que permanentemente quedan afectados por este tipo de situaciones”, dijo.

Además, explicó que desde el gobierno departamental se ha reiterado el llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en el territorio caucano y proteja sectores estratégicos para la economía nacional.

Ya las comunidades afectadas, las autoridades municipales y departamentales habían solicitado la presencia permanente del Ejército en la vía Panamericana para evitar nuevas acciones violentas.

Por las afectaciones en el peaje de El Mango, en La Sierra, las comunidades exigieron la reubicación del peaje. Entretanto, en el norte del Cauca exigen el traslado de las ocho familias que viven cerca del punto de conbro en Mondomo.

Los ataques en el sur del Cauca fueron atribuidos por el Ejército Nacional a la estructura Carlos Patiño. Las acciones en el norte de la región caucana, se presume, serían responsabilidad de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.