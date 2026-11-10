Tres meses después del terremoto, 213 estudiantes siguen sin regresar a clases en Suárez, Cauca

Suárez, Cauca

Suárez, Cauca. Tres meses después del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, 213 estudiantes de la Institución Educativa Mari López Bellavista, en el corregimiento de Bellavista, municipio de Suárez, continúan sin poder regresar a clases debido a los graves daños que sufrió la infraestructura del plantel.

La rectora de la institución, Deyanira Balanta Ramos, explicó que el movimiento telúrico dejó serias afectaciones en seis salones de la sede principal, situación que obligó a suspender la presencialidad y adoptar un plan de contingencia mediante talleres y trabajo remoto.

Tras la evaluación técnica realizada por los organismos de gestión del riesgo, se determinó que las aulas con mayores afectaciones debían ser demolidas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Los trabajos de demolición ya se realizaron, pero hasta el momento no existe una fecha definida para iniciar la reconstrucción de los espacios afectados.

“El informe técnico confirmó que las afectaciones eran graves y recomendó la demolición de las aulas. Desde entonces hemos tenido que trabajar con talleres y actividades remotas porque no contamos con espacios seguros para atender a los estudiantes”, afirmó la rectora.

Actualmente, los alumnos continúan desarrollando sus actividades académicas desde sus hogares mientras la institución espera una solución que permita recuperar la infraestructura necesaria para retomar las clases presenciales.

La situación mantiene en alerta a la comunidad educativa ante una posible deserción escolar y las dificultades que podría generar el inicio del próximo año lectivo.

“Hoy programamos matrículas y fue muy baja la concurrencia de padres de familia porque muchos nos han dicho que van a esperar qué ocurre con la institución. Les preocupa que sus hijos sigan estudiando mediante talleres y no tener claridad sobre cuándo podrán regresar a clases presenciales”, señaló Balanta Ramos.

La directiva hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para agilizar las acciones que permitan reconstruir los espacios afectados y garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas.

De acuerdo con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca, el terremoto del pasado 10 de agosto afectó a 40 municipios del departamento, dejó 22.038 personas damnificadas y 7.003 familias afectadas. Además, ocasionó daños en 319 viviendas destruidas, 6.753 averiadas y 325 sedes educativas.