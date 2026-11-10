Cerca de cuatro toneladas de marihuana con destino al exterior fueron incautadas en el Cauca

Popayán, Cauca

Cerca de cuatro toneladas de marihuana fueron incautadas en el Cauca durante tres operativos adelantados en Popayán, Jambaló y Santander de Quilichao.

De acuerdo con la Policía Nacional, en los procedimientos fueron decomisados 3.997 kilogramos de marihuana, capturadas dos personas e inmovilizados tres vehículos.

Uno de los operativos se desarrolló en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, donde las autoridades interceptaron un camión que transportaba aproximadamente 4.542 litros de sustancias químicas, 100 recipientes de soda cáustica, 36 básculas y otros elementos presuntamente utilizados para el procesamiento de estupefacientes.

Según el reporte oficial, la marihuana tendría como destino los mercados ilegales de países como Perú y Chile, mientras que los insumos hallados serían utilizados para la producción y adecuación de laboratorios clandestinos.

“Se calcula una afectación económica superior a los 3.883 millones de pesos a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, señaló el comandante de la Región de Policía No. 4, brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea.

Los capturados, los vehículos inmovilizados y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Con este resultado, las autoridades aseguraron haber afectado de manera significativa las finanzas de las redes del narcotráfico que operan en el departamento del Cauca.