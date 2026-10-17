La UNGRD destina más de $ 3.600 millones a familias damnificadas por el terremoto en Caldas

Entrega de ayudas a damnificados por el terremoto en el occidente de Colombia. Foto: UNGRD.

Caldas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entrega el apoyo económico de $ 3.647 millones a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento de Caldas, buscando contribuir a la recuperación de los hogares cuyas, viviendas resultaron destruidas o no habitables.

La inversión permitirá atender las necesidades prioritarias mientras avanza la etapa de reconstrucción; los recursos corresponden al primer mes del apoyo temporal. Las familias registradas pueden cobrar en los puntos Susuerte – Supergiros distribuidos en los 27 municipios de 9 de la mañana a las 5 de la tarde a partir del sábado 17 de octubre hasta el próximo 30 del mismo mes.

Desde la unidad recuerdan que, únicamente, el jefe del hogar inscrito en el RUD y verificado por la entidad está autorizado para recibir el apoyo. En cuanto al cobro, deberá presentar su documento de identidad original y vigente; se aceptan cédulas de ciudadanía, cédulas de extranjería, pasaportes, tarjetas de identidad cuando corresponda y Permiso por Protección Temporal (PPT).

En caso de pérdida del documento o de encontrarse en trámite, el beneficiario deberá presentar la contraseña expedida por la registraduría, con fotografía y huella, junto con la denuncia formal por pérdida o hurto ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.

Susuerte – Supergiros verificará mediante huella dactilar. El corresponsal enviará un mensaje de texto al jefe de hogar inscrito para informarle que puede reclamar su apoyo económico. Por esa razón, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a sus celulares y consultar en los canales oficiales.

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Advierten que debido a la afluencia de personas y a la disponibilidad de efectivo en algunos puntos, pueden presentarse demoras en la atención o requerirse procesos de reposición de dinero, por lo que invitan a evitar las aglomeraciones.

Para resolver inquietudes relacionadas con los pagos, los ciudadanos pueden comunicarse con Susuerte a través de la línea de atención 300 912 5787, el WhatsApp 310 497 9379 o al correo servicioalcliene@susuerte.com, así como a la línea nacional de Supergiros: 01 8000 413 767 o en su página www.supergiros.com.co

Entrega de aporte económico en Manizales

En la capital caldense, el aporte económico se entregará a 2.200 afectados, pero para saber si usted es beneficiario, siga los siguientes pasos: