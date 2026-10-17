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17 oct 2026 Actualizado 22:15

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La UNGRD destina más de $ 3.600 millones a familias damnificadas por el terremoto en Caldas

Los recursos están dirigidos a las familias inscritas en el Registro Único de Damnificados y verificadas por el UNGRD.

Entrega de ayudas a damnificados por el terremoto en el occidente de Colombia. Foto: UNGRD.

Entrega de ayudas a damnificados por el terremoto en el occidente de Colombia. Foto: UNGRD.

Entrega de ayudas a damnificados por el terremoto en el occidente de Colombia. Foto: UNGRD.
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Caldas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entrega el apoyo económico de $ 3.647 millones a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento de Caldas, buscando contribuir a la recuperación de los hogares cuyas, viviendas resultaron destruidas o no habitables.

La inversión permitirá atender las necesidades prioritarias mientras avanza la etapa de reconstrucción; los recursos corresponden al primer mes del apoyo temporal. Las familias registradas pueden cobrar en los puntos Susuerte – Supergiros distribuidos en los 27 municipios de 9 de la mañana a las 5 de la tarde a partir del sábado 17 de octubre hasta el próximo 30 del mismo mes.

Desde la unidad recuerdan que, únicamente, el jefe del hogar inscrito en el RUD y verificado por la entidad está autorizado para recibir el apoyo. En cuanto al cobro, deberá presentar su documento de identidad original y vigente; se aceptan cédulas de ciudadanía, cédulas de extranjería, pasaportes, tarjetas de identidad cuando corresponda y Permiso por Protección Temporal (PPT).

En caso de pérdida del documento o de encontrarse en trámite, el beneficiario deberá presentar la contraseña expedida por la registraduría, con fotografía y huella, junto con la denuncia formal por pérdida o hurto ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.

Susuerte – Supergiros verificará mediante huella dactilar. El corresponsal enviará un mensaje de texto al jefe de hogar inscrito para informarle que puede reclamar su apoyo económico. Por esa razón, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a sus celulares y consultar en los canales oficiales.

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Advierten que debido a la afluencia de personas y a la disponibilidad de efectivo en algunos puntos, pueden presentarse demoras en la atención o requerirse procesos de reposición de dinero, por lo que invitan a evitar las aglomeraciones.

Para resolver inquietudes relacionadas con los pagos, los ciudadanos pueden comunicarse con Susuerte a través de la línea de atención 300 912 5787, el WhatsApp 310 497 9379 o al correo servicioalcliene@susuerte.com, así como a la línea nacional de Supergiros: 01 8000 413 767 o en su página www.supergiros.com.co

Entrega de aporte económico en Manizales

En la capital caldense, el aporte económico se entregará a 2.200 afectados, pero para saber si usted es beneficiario, siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese a la plataforma oficial apoyomanizales.peoplecontact.com.co.
  2. Digite su número de cédula de ciudadanía en el campo correspondiente.
  3. El sistema le indicará si su documento está habilitado para el cobro.
  4. De ser beneficiario, la plataforma le muestra cuáles son los puntos de Susuerte habilitados para la entrega del subsidio.

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