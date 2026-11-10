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Helicol tiene 2 meses para evitar liquidación: dejaron sin efectos su acuerdo de reorganización

La Superintendencia de Sociedades dejó sin efectos jurídicos el acuerdo de reorganización de la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), que había sido aprobado en noviembre de 2023.

Esta decisión, del pasado 6 de noviembre, y conocida por Caracol Radio, se tomó porque, según la Superintendencia, la compañía no consiguió las autorizaciones necesarias para garantizar el pago de las pensiones de sus trabajadores, que son multimillonarias.

La empresa, dice el documento de siete páginas, lleva tres años sin completar ese trámite, a pesar de que era una condición para que el acuerdo de reorganización pudiera materializarse.

Obligaciones pensionales

El problema señalado por la Superintendencia gira alrededor de las obligaciones pensionales de Helicol, cuyo pago debe ser financiado por Valorem, según un laudo arbitral del año 2015.

La Superintendencia aclaró que ese compromiso no reemplaza las autorizaciones exigidas por la ley, y que para obtenerlas Helicol necesita el aval de la Superintendencia de Transporte y un concepto favorable del Ministerio del Trabajo, documentos que hasta ahora no ha presentado. Helicol podría terminar en liquidación judicial, aunque la Superintendencia le dio 15 días, contados desde que quede en firme la decisión, para presentar la solicitud correspondiente y otros dos meses para conseguir las autorizaciones.

Si no cumple, el acuerdo de reorganización quedará definitivamente sin efectos y se ordenará la liquidación de la compañía. Mientras pasa el tiempo que le dio la Superintendencia, Helicol debe seguir pagando las obligaciones corrientes, incluyendo salarios y mesadas pensionales.

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