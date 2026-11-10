Comunidad de Lomitas pide respuesta al AMC por puente afectado

Cúcuta

Líderes comunales de La Esperanza, Campo Verde y Lomitas del municipio de Villa del Rosario expresaron su profunda preocupación ante la falta de respuestas claras de las autoridades metropolitanas de Cúcuta e INVÍAS luego del fuerte impacto que sufrió el puente peatonal del barrio Lomitas, ubicado en la Autopista Internacional.

La infraestructura tiene una afectación luego del golpe que provocó una tractomula lo que generó preocupación en el sector donde se encuentra el puente.

La comunidad denuncia que, luego de 24 horas de la emergencia, no hay garantía de restauración, pues el Instituto Nacional de Vías descartó su responsabilidad en el incidente y trasladó la responsabilidad al Área Metropolitana de Cúcuta, quién hasta el momento tampoco se ha pronunciado de forma concreta.

Mauricio Carreño, presidente de la Comunidad del Barrio Lomitas y vocero del sector, enfatizó en que la petición central de los habitantes es que alguna entidad asuma de manera inmediata la atención del puente para evitar una tragedia sobre la vía.

“Le estamos pidiendo a las autoridades que nos aclaren, qué quién se va a hacer cargo de esta situación… Tuvimos una reunión con INVÍAS y ellos dicen no tienen nada que ver en esto, que eso es con Área Metropolitana, entonces ahora nos toca buscar a la Área Metropolitana que se haga cargo de la situación, el cual, como te das cuenta, no ha hecho presencial real”, afirmó el líder comunal.

La estructura fracturada es el único cruce peatonal directo para los habitantes de sectores como, La Esperanza, Campo Verde y Lomitas, por donde transitan a diario cientos de adultos y niños.

“Es un puente demasiado transitado porque es el único paso peatonal que hay en la autopista internacional, la gente en este momento está pasando con miedo pero pasa, porque está la necesidad de cruzar, y es preocupante saber que nos podemos quedar sin el puente o que alguien puede resucitar herido”, denunció Carrero.

A pesar de la presencia en el lugar de ingenieros de INVÍAS y delegados de la Personería Municipal, los voceros comunitarios cuestionan que las visitas sobre el cruce peatonal se hayan limitado a inspecciones, sin llegar a soluciones de fondo.

“Nos están explicando cómo el ingeniero ve que construyeron el puente, pero ellos dicen que no se van a hacer cargo de eso y nos van a dejar con la problemática, los de seguridad vial que debieron estar hoy tampoco nos colaboraron con los ancianos y los niños, todos están desentendidos”, afirmó el líder.

Ante las circunstancias, los presidentes de las juntas de acción comunal iniciaron acciones legales con la radicación de oficios ante el Tránsito Municipal y las autoridades del Área Metropolitana de Cúcuta para evaluar el informe del accidente y exigir el financiamiento necesario para la restauración del puente afectado.