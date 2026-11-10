Electrodomésticos que no debe dejar encendidos o conectados mientras esta fuera de casa ¿Cuáles son?

¿Qué electrodomésticos debe evitar dejar conectados o en uso si no se encuentra en su casa?. Foto Getty Images / Bet_Noire

El uso de distintos electrodomésticos en la vida cotidiana ayuda en tareas comunes que facilitan la realización de varias utilidades o actividades como el entretenimiento, cocina, comodidad, entre otras.

Al momento de hacer uso de estos, las personas programan su utilización para cuando no se encuentran en el momento en sus casas o simplemente los dejan conectados a la corriente, costumbres que pueden llegar a generar riesgos al presentarse cortocircuitos, fallas eléctricas o el sobrecalentamiento del aparato en uno de sus componentes.

Por lo que es recomendable prestar atención adicional a ciertos electrodomésticos que, por sus características y potencial enérgico, pueden llegar a causar problemas; así mismo, la práctica de desenchufarlos mientras no se estén usando es fundamental para el ahorro del consumo de energía.

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Electrodomésticos que no debe dejar enchufados o encendidos fuera de casa

A continuación estos son los electrodomésticos que son recomendables no dejar funcionando o conectados dentro de su hogar:

Cafeteras: según Teka este aparato debe de estar desconectado ya que al presentar un termostato dentro de sus componentes se pueden llegar a tener fallas por sobrecalentamiento lo que generaría cortos.

según Teka este aparato debe de estar desconectado ya que al presentar un termostato dentro de sus componentes se pueden llegar a tener fallas por sobrecalentamiento lo que generaría cortos. Tostadoras: según Gizmodo el aparato a pesar de apagarse poco después de su uso, no es recomendable dejarlo conectado, al poder sobrecalentarse debido a las resistencias que presenta y a fallos en temporizadores o incluso en el mismo interruptor.

según Gizmodo el aparato a pesar de apagarse poco después de su uso, no es recomendable dejarlo conectado, al poder sobrecalentarse debido a las resistencias que presenta y a fallos en temporizadores o incluso en el mismo interruptor. Lavadoras: Ante posibles fallas o averías dentro del sistema de este electrodoméstico, es viable no dejar el aparato solo mientras se usa, al igual que desconectarlo una vez se allá acabado su uso, esto porque al contener un motor como principal fuente de poder maneja un nivel de energía elevado.

Ante posibles fallas o averías dentro del sistema de este electrodoméstico, es viable no dejar el aparato solo mientras se usa, al igual que desconectarlo una vez se allá acabado su uso, esto porque al contener un motor como principal fuente de poder maneja un nivel de energía elevado. Planchas de pelo o de ropa: estos dos aparatos al calentarse muy fácilmente en poco tiempo pueden ser peligrosos al propiciar incendios muy fácilmente si se dejan sobre materiales inflamables.

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¿Qué electrodomésticos puede dejar conectados sin presentar un riesgo?

Algunos aparatos eléctricos, por sus características o funcionamiento, pueden permanecer conectados continuamente, ya que, de acuerdo con la marca de electrodomésticos Kalley, están diseñados para funcionar de forma continua o necesitan energía constante para conservar alimentos o mantener configuraciones esenciales.

Neveras, frigoríficos o congeladores

Televisores modernos

Routers de WI-FI

Lavavajillas

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