Deicy Jiménez pidió aplazar declaración ante la Fiscalía y se aplazó hasta el 13 de noviembre

Justicia

Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por los favores sexuales ofrecidos al expresidente Gustavo Petro, le pidió a la Fiscalía General de la Nación aplazar su declaración sobre este escándalo.

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Según se conoció, Jiménez argumentó que no podía asistir a la diligencia programada para este martes 10 de noviembre ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Deicy Jiménez solicitó cambiar la fecha de su citación ante la Fiscalía, ante la imposibilidad de acudir mañana a la hora indicada”, informó la Fiscalía.

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Debido a esta solicitud, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que asumió la indagación por la presunta contratación irregular en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre otras entidades del Estado, reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre, en horas de la mañana.