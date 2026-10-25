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25 oct 2026 Actualizado 13:51

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Gobernador de Antioquia celebra derogatoria de las APPA en el Suroeste

Andrés Julián Rendón aseguró que la decisión devuelve a los municipios autonomía sobre el uso del suelo.

Gobernador de Antioquia, Andres Julian Rendón. Foto: (Colprensa - John Paz)

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Fredonia, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño, que deja sin efecto las restricciones sobre cerca de 102.801 hectáreas. El mandatario agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y a los funcionarios del Ministerio de Agricultura que participaron en la decisión.

¡Se acabaron las APPA en Antioquia!”, escribió Rendón en su cuenta de X, donde destacó la gestión del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y del viceministro de Desarrollo Rural, José Leonidas Tobón Torreglosa.

El gobernador aseguró que la medida permite que los municipios recuperen capacidad de decisión sobre el uso del suelo y el desarrollo de sus actividades económicas, entre ellas la agricultura, el turism

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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