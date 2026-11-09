Tabla de reclasificación Liga colombiana: Tolima y Santa Fe se afianzan, Millonarios se complica

La fecha 18 dejó movimientos importantes en la lucha por los cupos a torneos internacionales. Deportes Tolima y Santa Fe fortalecieron sus posiciones tras conseguir importantes victorias, mientras que Millonarios perdió terreno luego de caer en Ibagué y complicó sus aspiraciones de clasificar a competencias continentales.

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Por su parte, Atlético Bucaramanga aprovechó su goleada ante Jaguares para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana, de los que ahora lo separan cinco puntos.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

La tabla de la Reclasificación 2026

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 94 Copa Libertadores 2. América de Cali 70 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 66 Copa Sudamericana 4. Deportes Tolima 63 Copa Sudamericana 5. Deportivo Cali 61 Copa Sudamericana 6. Once Caldas 61 7. Junior 60 Copa Libertadores* 8. Atlético Bucaramanga 55 // 9. Independiente Medellín 55 // 10. Millonarios 52 //

*Junior ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores