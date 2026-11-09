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09 nov 2026 Actualizado 03:18

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Liga Colombiana

Tabla de reclasificación Liga colombiana: Tolima y Santa Fe se afianzan, Millonarios se complica

El equipo antioqueño se aseguró, como mínimo, terminar segundo en dicha tabla al final

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La fecha 18 dejó movimientos importantes en la lucha por los cupos a torneos internacionales. Deportes Tolima y Santa Fe fortalecieron sus posiciones tras conseguir importantes victorias, mientras que Millonarios perdió terreno luego de caer en Ibagué y complicó sus aspiraciones de clasificar a competencias continentales.

Lea también acá: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras la victoria del Cali y el Medellín

Por su parte, Atlético Bucaramanga aprovechó su goleada ante Jaguares para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana, de los que ahora lo separan cinco puntos.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

La tabla de la Reclasificación 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional94Copa Libertadores
2.América de Cali70Copa Libertadores
3.Independiente Santa Fe66Copa Sudamericana
4.Deportes Tolima63Copa Sudamericana
5.Deportivo Cali61Copa Sudamericana
6.Once Caldas61
7.Junior60Copa Libertadores*
8.Atlético Bucaramanga55//
9.Independiente Medellín55//
10.Millonarios52//

*Junior ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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