Contraloría no habría cumplido orden de juez sobre Concurso de Méritos

La Contraloría General de la República anunció a través de un comunicado que dio cumplimiento a la orden de un juez que ordenó se reanudara el Concurso de Méritos para ingresar a la planta de funcionarios de la entidad, sin embargo, una vez publicado el comunicado por parte del organismo quedó en duda si el anuncio cumple con lo ordenado por el juzgado.

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En contravía de lo ordenado por el juez quien dio 48 horas para reanudar el Concurso y publicar el nuevo cronograma correspondiente a las etapas pendientes, la Contraloría anunció la creación de nuevas etapas dentro del proceso e informa que el nuevo cronograma para que se retome el proceso desde el punto en que se suspendió el pasado 18 de septiembre no se publicará sino hasta el 30 de octubre.

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Según el anuncio de la Contraloría las nuevas etapas son:

La “caracterización de la población afectada con el concurso de méritos” que se desarrollará entre el 8 y el 20 de octubre. Aunque hay que precisar que a lo que se refiere la Contraloría es al registro de aspirantes que hayan resultado damnificados por el terremoto de agosto.- El desarrollo de una “mesa técnica de trabajo para ajustar el cronograma”, proceso que tomará 3 días hábiles, según reveló la Contraloría, desde el 21 hasta el 23 de octubre. Como si esto no pudiera hacerse en paralelo con la llamada “caracterización de la población afectada con el concurso de méritos”.

Sesión del Consejo Superior de la Carrera Administrativa que tendrá que ser convocada entre el 26 y el 28 de octubre para aprobar el cronograma. Nuevamente, tres días hábiles que suman al calendario y evidencian que en la Contraloría no se pueden hacer procesos simultáneos.

Publicación del cronograma: 30 de octubre.

El juez que falló la tutela contra la Contraloría había ordenado reanudar el proceso de selección. Este se encontraba en la etapa de análisis de antecedentes y publicación de resultados consolidados, ambas debían ser desarrolladas por la Universidad de Antioquia sin participación de los aspirantes. Sin embargo, de estas etapas no se hace mención en el comunicado de la Contraloría.

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Observadores del proceso aseguran que este anuncio no es más que un aplazamiento encubierto del Concurso que buscaría beneficiar a los más de 3.000 funcionarios nombrados en provisionalidad - y por ende a dedo - en la Contraloría, a quienes una publicación tardía del listado de elegibles permitiría que sean nuevamente contratados por un periodo de 4 meses.

Todos los contratos con los funcionarios nombrados en provisionalidad vencen el próximo 30 de noviembre. Por ese motivo el listado de elegibles en el cronograma original se publicaba el 2 de diciembre, pues la norma indica que no puede haber provisionales contratados si hay elegibles disponibles.

Sin embargo, con un cronograma que no se reactiva sino hasta el inicio de noviembre, la publicación de los elegibles podría darse en marzo o abril de 2027, permitiendo hasta una segunda contratación de funcionarios provisionales en marzo.

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