Comunidad educativa protestó ante incertidumbre por anuncio de no continuar con colegio en Quindío

Armenia

Y es que la comunidad religiosa propietaria de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio de La Tebaida anunció su cierre lo que ha generado una situación de incertidumbre para los más de mil estudiantes, padres de familia y docentes.

En las últimas horas se llevó a cabo una manifestación a las afueras de la gobernación departamental con el fin de que se puedan generar las soluciones que permitan salir de la crisis anunciada de cierre.

Precisamente el docente de la institución educativa, Mauricio Cardona enfatizó que es muy preocupante el panorama puesto que tienen la incertidumbre de no saber qué pasará el próximo año cuando el anuncio del cierre se generó ya finalizando este 2026.

Indicó que son 1007 estudiantes en la institución y más de 600 familias que están a la espera sin saber que pasará por eso decidieron alzar la voz para encontrar soluciones en el menor tiempo.

“En el colegio hay más de 1007 estudiantes, son aproximadamente 600 familias que estamos a la espera de que nos solucionen eh si continuamos o no, porque las hermanas, la realidad es que las hermanas de la comunidad necesitan no quieren arrendar, Desafortunadamente nos dan este este informe finalizando año”, manifestó.

Añadió: “En 2 semanas los muchachos salen a vacaciones, nosotros también salimos a vacaciones y no queremos que nos llegue enero sin saber qué va a pasar. Entonces estamos buscando apoyo de la gobernación, la Secretaría de Educación ha estado muy muy pendiente”.

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El docente también señaló que actualmente los padres de familia no están matriculando a los estudiantes por el temor de no saber qué pasará el próximo año y el llamado puntual es a que se genere un año más de arrendamiento con el objetivo de encontrar un nuevo lugar o si se compra el actual.

Autoridades de educación del Quindío

Al respecto la secretaria de educación del departamento, Ángela María Marín reconoció que las hermanas de la comunidad religiosa anunciaron que no facilitarían más las instalaciones para la prestación del servicio educativo por lo que fue una decisión unilateral y sin previo aviso.

Fue clara que lo anterior ha generado una inconformidad por lo que desde la gobernación departamental la intención es mediar para garantizar la prestación del servicio a la institución educativa.

Especificó que durante 45 días han agotado todas las instancias de concertación e incluso han evidenciado propuestas como la de permitir un año más de arrendamiento para estabilizar la transición administrativa y pedagógica.

“Además donde también les hemos hecho propuestas de por lo menos nos dejen un año más para estabilizar esta transición administrativa y pedagógica, entendiendo y siendo solidarias con los argumentos que ellas inicialmente nos expusieron, que tienen que ver primero con una longevidad de la comunidad religiosa y eso es entendible”, dijo.

Agregó: “Y un hecho determinante y es que las hermanas no tenían póliza todo riesgo de la institución educativa y por eso las afectaciones que sufrieron derivadas del terremoto, obviamente ellas no las pudieron atender económicamente, pero quiero hacer una claridad y es que esa afectación hoy ya ha sido superada porque la empresa privada, en este caso Márquez y Fajardo, se comprometió y cumplió con un apoyo económico de grandes proporciones que permitió intervenir la institución. Paradójicamente sería la institución educativa que ya superó el hecho más complejo de la afectación del terremoto y estaría en su infraestructura lista al 100% para iniciar vigencia 2027″.

Asimismo, mencionó que dentro de las razones de la comunidad religiosa de no continuar con el proceso es por el tema de longevidad lo que considera es entendible ante los años de servicio, sin embargo, solicitó coherencia y comprensión para el actual momento que vive la institución.

Añadió que es fundamental conocer las intenciones de la decisión porque si es para venderlo debe realizarse un avaluó y que cualquier medida esté enfocada a datos concretos.