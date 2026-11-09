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09 nov 2026 Actualizado 15:28

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Armenia

12 viviendas averiadas y 12 familias afectadas dejaron las lluvias del fin de semana en el Quindío

Los municipios de Armenia y Calarcá reportaron la mayoría de atenciones y reportes.

Jaider Hidalgo, coordinador gestión riesgo Quindío

Jaider Hidalgo, coordinador gestión riesgo Quindío

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Las intensas lluvias de la madrugada del sábado 7 de noviembre provocaron un sinnúmero de emergencias en el departamento del Quindío que obligaron al despliegue de todos los organismos de socorro para atender los reportes ciudadanos por derrumbes, inundaciones, caída de árboles, represamiento de ríos y quebradas.

Jaider Hidalgo, coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres, Udegerd, explicó: “Durante los primeros días del mes de noviembre, el departamento ya ha registrado un comportamiento relativamente tranquilo en materia de emergencias.

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Sin embargo, durante la jornada de este sábado 7 de noviembre se presentó un incremento considerable de eventos asociados, principalmente a las lluvias, que generaron diferentes situaciones de riesgo en varios municipios del territorio”.

Balance de lluvias del fin de semana

De acuerdo con los reportes entregados por los coordinadores municipales para la gestión del riesgo de desastres, durante esta jornada se registraron 35 emergencias distribuidas de la siguiente manera: 29 eventos por remoción de avalanchas, tres inundaciones, tres caídas de árboles y dos daños viales.

En cuanto a las afectaciones, el consolidado reporta 12 viviendas averiadas, 12 familias afectadas y 29 personas impactadas, de las cuales 18 son adultos y 11 menores de edad. Afortunadamente, no se reportan viviendas destruidas ni personas fallecidas o lesionadas.

Los municipios que registraron el mayor número de eventos fueron nuestra capital, Armenia, con 23 emergencias, Calarcá con siete, Salento con tres y el municipio de Circasia, que reportó dos emergencias.

Cortesía ciudadanos

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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