El presidente anunció plan de choque contra la criminalidad en Boyacá tras Consejo de Seguridad

Tunja

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de un plan de choque para fortalecer la seguridad en Boyacá, luego de liderar un Consejo de Seguridad en Tunja con la cúpula militar, policial, el gobernador Carlos Amaya y autoridades del departamento. Entre las medidas anunciadas se encuentran el fortalecimiento de los controles en los corredores estratégicos, las fronteras departamentales y las acciones contra el narcotráfico, la minería ilícita y las estructuras criminales.

El mandatario aseguró que durante la reunión se analizaron amenazas como el reclutamiento de niños y jóvenes por parte del ELN, la movilidad de organizaciones delincuenciales desde otros departamentos, el tráfico de estupefacientes y la presencia del Clan del Golfo. “Se logró armar un plan de choque que ya está en marcha, precisamente para brindarle al departamento toda la seguridad que se merece”, afirmó.

De la Espriella también anunció acciones contra la violencia intrafamiliar, el microtráfico en espacios públicos y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota. Sobre este último fenómeno manifestó que “es una nueva forma de esclavitud” que afecta directamente la tranquilidad de las familias.

Otro de los anuncios está relacionado con la cárcel de Cómbita. El presidente solicitó al gobernador y al alcalde caracterizar a los detenidos oriundos de Boyacá para gestionar su traslado a establecimientos penitenciarios de otras regiones del país. “Las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en universidades del crimen”, señaló.

Asimismo, planteó que Boyacá sea piloto nacional de un sistema de vigilancia interconectado, con priorización de cámaras de seguridad en municipios, autopistas y un sistema de control y monitoreo en Tunja. También anunció recursos para cámaras de seguridad en Ramiriquí y el fortalecimiento del parque automotor de la Policía en otro municipio del departamento.

“Vamos a fortalecer el control de los corredores estratégicos y de las fronteras departamentales, aumentar las acciones contra la minería ilícita, el narcotráfico y las finanzas criminales, y reforzar la presencia de nuestra Fuerza Pública donde existan amenazas contra la población boyacense”, concluyó.