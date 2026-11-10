Barranquilla activa alerta amarilla y despliega red médica para la final de la Sudamericana

Barranquilla tiene listo el dispositivo de atención en salud para la final de la Copa Sudamericana de Fútbol 2026. Mediante la Resolución 1006, la Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla y activó el plan de contingencia que permitirá coordinar la respuesta de la red hospitalaria antes, durante y después del partido, previsto para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La medida estará vigente desde las 6:00 de la mañana del sábado 14 de noviembre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 23. Durante este período, la red pública hospitalaria, a través de MiRed IPS, y las instituciones privadas tendrán disponibles sus equipos asistenciales y recursos logísticos para responder oportunamente ante cualquier emergencia.

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La coordinación estará a cargo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Distrital, que garantizará durante las 24 horas el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes en toda la red habilitada. El objetivo es asegurar que cada persona reciba atención de acuerdo con la complejidad de su condición.

Personal médico y ambulancias en el estadio

Para la jornada futbolística, la Secretaría de Salud contará con el apoyo de MiRed IPS, que dispondrá de 14 médicos, cuatro enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, quienes respaldarán la atención durante el encuentro.

También estará disponible un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC), ubicado en la parte inferior de la gradería noroccidental, con dos médicos y cuatro enfermeras.

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A esto se suma la disponibilidad de seis ambulancias: dos de transporte asistencial medicalizado y cuatro de transporte asistencial básico. Las unidades medicalizadas estarán ubicadas en la zona de emergencias del escenario deportivo.

La atención médica también tendrá presencia en las tribunas. En Norte y Sur habrá un médico en cada una de las zonas altas y bajas, mientras que en Occidental y Oriental se dispondrá de ocho médicos, dos por cada división.

Clínicas de apoyo y atención de pacientes

El plan contempla la participación de varias instituciones de salud, distribuidas de acuerdo con los niveles de atención. Las clínicas Campbell y La Victoria atenderán los casos de urgencia que requieran intervención inmediata. La Clínica Iberoamérica y la Clínica Murillo estarán a cargo del nivel intermedio, mientras que el CAMINO Murillo atenderá los casos de menor complejidad. Además, la Clínica de la Policía se sumará como institución de apoyo.

La red de atención también se extenderá a otros puntos de la ciudad. Para eventuales traslados desde los lugares de concentración o entrenamiento de los equipos visitantes, estará disponible la Clínica Iberoamérica. Por su parte, las personas que requieran atención desde el Gran Malecón, donde se realizará la Fiesta Sudamericana, podrán ser trasladadas a las clínicas La Misericordia Internacional y General del Norte.