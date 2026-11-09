Alcaldía de Soledad pide apoyo tecnológico al Gobierno para ampliar la búsqueda de Zoé

La Alcaldía de Soledad hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar las labores de búsqueda de Zoé Soto Castro, la niña de cinco años que permanece desaparecida desde el pasado miércoles 4 de noviembre, cuando fue arrastrada por la creciente súbita del arroyo El Salao.

A través de sus canales oficiales, la Administración municipal solicitó apoyo logístico, tecnológico y operativo para ampliar el despliegue de los organismos de socorro y extender el rastreo más allá del tramo del río Magdalena correspondiente a la jurisdicción de Soledad.

En particular, pidió la articulación de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para llevar las labores de búsqueda hasta Bocas de Ceniza y mar adentro, en aguas del mar Caribe.

La solicitud se conoce cuando el operativo completa cinco días de trabajo y ha involucrado a diferentes organismos de emergencia, integrantes de la Fuerza Pública, pescadores y equipos tecnológicos. Los rastreos se han extendido por distintos sectores del municipio hasta llegar a Cabica, sin que hasta el momento se haya logrado localizar a la menor.

La búsqueda se desarrolla por varios frentes

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la búsqueda se desarrolla por varios frentes, con recorridos terrestres y acuáticos, además de sobrevuelos con drones para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.

La emergencia ocurrió cuando Zoé se movilizaba junto a su abuelo, Ciro Oquendo Coba, y otra menor de edad. Los tres fueron sorprendidos por la corriente del arroyo El Salao. La otra niña logró ser rescatada, mientras que el cuerpo del adulto mayor fue encontrado sin vida horas después.

La Administración municipal reiteró que seguirá agotando las capacidades institucionales disponibles y pidió el respaldo del Gobierno Nacional para ampliar el alcance de las operaciones de búsqueda.