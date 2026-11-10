Galapa tendrá suspensión de energía este martes por obras en nuevo circuito eléctrico

La empresa Air-e Intervenida continuará este martes 10 de noviembre con los trabajos de construcción del nuevo circuito Caracolí 7, una infraestructura que conectará la subestación Caracolí, ubicada en Soledad, con el municipio de Galapa, con el propósito de fortalecer el suministro de energía para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

De acuerdo con la compañía, las obras permitirán ofrecer un mayor respaldo eléctrico y mejorar la capacidad de atención de la demanda en esta zona del departamento del Atlántico.

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Para ejecutar los trabajos, será necesario suspender el servicio de energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde en Galapa, específicamente en las calles 6 a la 22 y entre las carreras 12A y 26.

La interrupción también cobijará los barrios Abajo, San Roque, El Carmen, El Libertador, Paraíso, La Florida, Pueblito Nuevo, Casa Grande, Villa Sabita, Cruz del Jubileo y Atardeceres. Asimismo, se verán afectados los corredores de la carretera de La Cordialidad, la trocha Galapa–Soledad y la Circunvalar de la Prosperidad.

Trabajos en Manatí y Barranquilla

Adicionalmente, Air-e Intervenida instalará un transformador en el sector Camino Real, en Manatí. Para estas labores se suspenderá el servicio entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la calle 6 con carrera 4A, sector Cerezal.

En Barranquilla también se adelantarán trabajos de cambio de elementos eléctricos entre las 7:53 de la mañana y las 3:56 de la tarde. Durante este periodo se suspenderá el suministro de energía en el sector comprendido entre las calles 95 y 100, y las carreras 15 sur y 21 sur.

De igual manera, se realizarán breves maniobras que ocasionarán interrupciones entre las 7:00 y las 7:53 de la mañana, y entre las 3:56 y las 4:50 de la tarde.

Estas maniobras impactarán los sectores de Puerta Dorada, Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María y Las Granjas, así como las calles 74 a la 80, entre la avenida Circunvalar y la carrera 5 sur, en el barrio 7 de Abril.

La empresa recomendó a los usuarios de los sectores mencionados tener en cuenta los horarios de suspensión mientras avanzan las intervenciones programadas.