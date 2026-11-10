En Caldas, 42 puestos de votación para las elecciones regionales están con daños por el terremoto

Comité de seguimiento electoral en Caldas y Escuela Industrial La Carrasquilla en Quibdó afectada por el terremoto. Foto: escaldas.com y UNICEF/Augusto Pinedo.

Caldas

Al cumplirse tres meses del terremoto, en el reciente Comité de coordinación y seguimiento electoral en Caldas, las autoridades departamentales dieron a conocer las afectaciones que sufrieron 42 puestos de votación como parte del diagnóstico que podrían impactar los lugares durante la próxima jornada electoral del 31 de octubre de 2027.

Lina María Zuluaga, secretaria (E) de Gobierno de Caldas, destaca la importancia de revisar las infraestructuras porque marca la pauta del proceso para las elecciones territoriales. “Tenemos un diagnóstico de afectaciones en algunas instituciones educativas del departamento, que podrían impactar, eventualmente, los puestos de votación que en la actualidad están instalados, por ello implementaremos ejercicios de monitoreo y seguimiento para garantizar que las elecciones sean exitosas”.

Entre tanto, el calendario electoral informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil recientemente, se cumple sin contratiempo a pesar de los daños registrados en aquellos puestos de votación. Luz Estella Medellín Cañas, delegada para Caldas de la registraduría, describe cómo están prestas las condiciones para que las fechas se lleven a cabo.

“Nuestro calendario electoral empezó el 31 de octubre de 2026 con la inscripción de cédulas en todo el departamento. Este proceso se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2027 y se puede hacer en las sedes de la registraduría, pero está dirigido a las personas que han cambiado su lugar de residencia, que vienen de otra ciudad o nunca han inscrito su documento”.

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Agrega que, igualmente, la inscripción de comités de ciudadanos, mecanismo utilizado por quienes buscan la elección por medio de firmas, tendrán plazo para registrarse hasta el 30 de junio del próximo año. Indica que en el departamento se disponen de 341 puestos de votación, entre los que hay uno nuevo en Samaná y otro en Viterbo, mientras en Chinchiná, se eliminó el que había en la Biblioteca Municipal y se instaló en la Institución Educativa Francisco José de Caldas.

Para las elecciones del siguiente año se tendrán 2.641 mesas y un potencial superior a 833.000 votantes que elegirán un gobernador, 27 alcaldes, 14 diputados, 321 concejales y 230 ediles de las Juntas Administradoras Locales.