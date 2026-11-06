70.ª Feria de Manizales: Juanes se presentará en el pregón el próximo 4 de enero de 2027

Manizales

El alcalde Jorge Eduardo Rojas inició su intervención felicitando a la Policía Nacional por sus 135 años de servicio; asimismo, reconoció a los gremios por seguir trabajando en pro de la sociedad caldense después del terremoto y, de la misma manera, agradeció a los patrocinadores de la edición 70 de la Feria de Manizales.

El mensaje central del burgomaestre es que la ciudad sigue de pie luego del fenómeno natural del pasado 10 de agosto y, por ese motivo, recalcó que la economía es vital durante la feria en la capital caldense.

Le puede interesar: Tarifa diferencial en peajes del Eje Cafetero no favorece a inscritos, critican líderes de la región

“Este año hubo un riego económico que superó los $ 550.000 millones, miles de familias que reciben ingresos de la venta de ponchos, comidas, artesanías, negocios, hotelería, fincas cafeteras, entre otros. Con respeto por lo ocurrido, nos levantamos y por eso diseñamos una feria que nos pone a reconocer nuestra historia. El 4 de enero será muy especial porque en el gran pregón nos acompañará Juanes, quien no venía hace varios años”.

En los conciertos diarios que se realizarían en la Plaza de Bolívar o en el estadio Palogrande, tema por confirmar, se presentarán los siguientes artistas:

3 de enero: Encuentro de salsa con Charlie Aponte y la orquesta Broadway.

4 de enero: Pregón de la feria con Juanes.

5 de enero: Noche de plancha con Ángela Carrasco y la Orquesta Sinfónica de Caldas.

6 de enero: Noche popular con Joaquín Guiller y El Andariego.

7 de enero: Noche urbana con De la Guetto y Golpe a Golpe.

8 de enero: Noche vallenata con Pipe Daza y Jorge Celedón.

Habrá escenarios alternos como la media torta de Chipre, donde el 5 de enero se va a celebrar el Festival Somos Todos; el 6 de enero se realizará el Festival de hip-hop y reggae; el 7 de enero se desarrollará el Festival de Orquestas; el 8 de enero será el Festival de Rock y el 10 de enero, el encuentro de djs salseros.

Otro lugar es el Parque Ernesto Gutiérrez, allí se harán estas actividades:

5 de enero: Festival de bolero y cuerda.

6 de enero: tango vía.

7 de enero: Encuentro Nacional de Tunas.

8 de enero: final del Festival Nacional de la Trova

10 de enero: retreta musical.

Igualmente, el remate del desfile estará a cargo de Luis Alberto Posada. Entre tanto, los eventos de la Alcaldía serán gratuitos, como las que se llevarán a cabo de los barrios y veredas como La Sultana, La Cabaña, La Linda, Fátima, La Enea, Cuchilla del Salado, Alto Tablazo, Puertas del Sol y Bengala.

Esto dice el alcalde Rojas sobre los eventos deportivos y novedades para la próxima edición de la feria.

“Como el teatro Fundadores está golpeado por el sismo y, aunque estamos en obra, no vamos a alcanzar a tenerlo, por eso en el Ecoparque Los Yarumos tendremos la actividad artística el 4 de enero; el 5, el evento folclórico y Simplemente Tango el 6 del mismo mes. Vamos a tener los desfiles tradicionales como el de bienvenida a las candidatas al Reinado Internacional del Café el 4; el 5, el desfile de las carretas del rocío y el 7, el desfile de las naciones, y esperamos tener el recorrido de Nuestra Señora de La Macarena”, comenta el mandatario de los manizaleños.

Fondas y arrierías

4 de enero: Los relicarios, Mauricio Arcila, Dueto revelación y Néctar de Colombia.

5 de enero: Trébol Clan, Yandar y Yostin, Dragón y Caballero, San Alejo y Pasabordo.

6 de enero: Willy García y Yan Collazo.

7 de enero: Alex Manga y Luis la voz.

8 de enero: Charrito Negro y Fernando Burbano.

Carpa Olé

3 de enero: Jhon Alex Castaño, El Andariego y Jhonny Rivera.

4 de enero: Old Reguetón.

5 de enero: Nanpa básico.

6 de enero: por confirmar.

7 de enero: por confirmar.

8 de enero: Jean Carlos Centeno, Hebert Vargas y Nelson Velásquez.

Sobre la temporada taurina, el mandatario Jorge Eduardo Rojas indicó que están a la espera de la respuesta del Consejo de Estado sobre la aclaración o derogatoria de la norma que modificó las condiciones de la tauromaquia del país.