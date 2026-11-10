Enfrentamientos en operativos de tránsito generan denuncias en Cúcuta

Cúcuta.

Las agresiones durante operativos de tránsito en Cúcuta mantienen la preocupación por los enfrentamientos entre conductores y agentes de movilidad.

En el caso más reciente, un funcionario resultó lesionado y, de acuerdo con el secretario de Tránsito, Alejandro Camacho, presentaría una posible fractura en el tabique nasal y una afectación en la rodilla.

El funcionario aseguró que las autoridades continuarán con los controles en diferentes sectores de la ciudad y atribuyó estos hechos a la reacción de algunos conductores frente a los requerimientos de las autoridades.

“Nosotros no podemos parar los operativos, nosotros vamos a seguir de manera contundente haciendo estos operativos en los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta”, afirmó Camacho.

Sin embargo, desde la veeduría de tránsito y movilidad, Hugo Santiago cuestionó la forma en que algunos alféreces estarían adelantando estos procedimientos.

Según denunció, la falta de señalización y demarcación en determinados puntos, sumada a las maniobras para detener a los conductores, puede desencadenar accidentes y confrontaciones.

“Cuando viene alguien y lo consideran sospechoso, su tendencia a hacerlo parar es con su cuerpo y es por lo tanto que suceden los accidentes. Es necesario revisar las actuaciones de los funcionarios e investigar los casos en los que se presenten presuntos abusos de autoridad”, señaló Santiago.

El veedor también aseguró que recibe denuncias frecuentes por posibles irregularidades en la imposición de comparendos y recomendó a los ciudadanos solicitar las audiencias correspondientes cuando consideren que una infracción fue impuesta de manera indebida.

Frente a estos cuestionamientos, el secretario de Tránsito indicó que las actuaciones de los agentes también están sujetas a revisión y que las denuncias deben presentarse ante la dependencia para establecer si hubo irregularidades.

“Toda gente que se ve inmerso dentro de un mal procedimiento será investigado por medio de esta secretaría”, aseguró Camacho.