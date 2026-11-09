Fedegán acepta auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado

La Federación Nacional de ganaderos anunció que entregará toda la información que requiera el Gobierno y los organismos de control por el manejo del Fondo Nacional del ganado. El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera aseguró que la auditoría forense anunciada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al Fondo Nacional del Ganado (FNG) es bienvenida y afirmó que FEDEGÁN, como administradora del fondo, entregará toda la información requerida por los organismos de control

A través de un comunicado, Lafaurie sostuvo que la Federación ha estado sometida históricamente a procesos de vigilancia y recordó que la Contraloría General de la República audita anualmente los fondos parafiscales del sector agropecuario. También señaló que durante anteriores controversias relacionadas con la administración del FNG, la entidad recibió conceptos favorables sobre su gestión financiera

El dirigente gremial destacó que la transparencia en el manejo de recursos públicos y parafiscales debe demostrarse con documentos y resultados, y recordó que el Ministerio de Agricultura participa en la aprobación de los planes de inversión y gasto del Fondo Nacional del Ganado.

En el comunicado también hizo una defensa de la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del FNG y secretario general de FEDEGÁN, al afirmar que durante su administración no se han registrado hallazgos con responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal relacionados con el manejo de los recursos del fondo.

Finalmente, José Félix Lafaurie Rivera señaló que espera conocer los alcances, la metodología y las conclusiones de la auditoría anunciada por el Gobierno Nacional, al tiempo que insistió en que la investigación debe desarrollarse con independencia, rigor técnico y garantías para todas las partes.