Lunes 9 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Durante el partido Levantamos a Colombia 2.0 en Armenia hubo homenaje a Jorge Enrique Bermúdez, eterno capitán del Deportes Quindío que murió recientemente. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Más de 14 emergencias atendieron los organismos de socorro en Armenia debido a las lluvias, en especial por deslizamientos de tierra e inundaciones.

Las fuertes lluvias entre viernes y sábado en la capital del Quindío obligaron al despliegue de todos los organismos de socorro para atender los múltiples reportes de emergencias en diferentes sectores de la ciudad, por remociones en masa e inundaciones tanto de viviendas como de vías.

Inundaciones, derrumbes, caída de árboles y evacuaciones preventivas dejan las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad de Armenia.

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El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez explicó “van más de 14 emergencias, deslizamientos, taponamiento de alcantarillados y otros. Ahoritica tuvimos un reporte que un derrumbe en Chagualá pudo haber afectado o haber tenido una persona atrapada, ya nuestros bomberos descartaron esa situación, la Omgerd y todo el sistema de urgencias y emergencias de Armenia y de todos los municipios, porque incluso en esta de Chagualá estamos trabajando de la mano con Calarcá atendiendo cada una de las situaciones.

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Y agregó “tuvimos en una vivienda a la 1 de la mañana se vino un barranco y logró taponar una de las habitaciones. Allá hemos estado, entonces, con todo el equipo de trabajo de la alcaldía de Armenia muy pendiente de cada una de las situaciones.

Y lo otro también que el mismo EPA lo ha dicho es la responsabilidad en torno a la disposición de las basuras, porque las alcantarillas no se tapan solas.

Secretario: eso trae las problemáticas de cultura ciudadana que hemos visto y es que muchas de las alcantarillas cuando se les hace limpieza encontramos una serie de elementos que no deben de ir. Por ejemplo, en alcantarilla hemos encontrado muebles, ropa, una cantidad de desechos que no deben ir ahí. Incluso, ahorita con tema de terremoto se encuentran escombros.

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CRQ evalúa afectaciones por deslizamientos en Armenia y Calarcá tras las fuertes lluvias

Ante las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas, el equipo técnico de Gestión del Riesgo de Desastres de la CRQ realizó inspecciones en diferentes sectores de Armenia y Calarcá para evaluar posibles afectaciones.

En Armenia, las visitas permitieron identificar fenómenos de remoción en masa en sectores como La María, Las Curtiembres y la avenida Centenario, algunos de los cuales requieren especial atención y seguimiento.

Más información Viernes 6 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La autoridad ambiental continuará monitoreando estas situaciones y puso en conocimiento de las administraciones municipales los hallazgos, con el fin de que se adelanten las verificaciones y acciones correspondientes.

Durante la noche del viernes 6 de noviembre y la madrugada del sábado 7 de noviembre en la capital del Quindío se registraron fuertes precipitaciones de lluvia que se extendieron no solo en la ciudad sino en varios municipios del departamento del Quindío.

Ante esta situación se activó el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Armenia, específicamente las Empresas de Servicios Públicos, EPA, Efigas, Alumbrado Público de EDEQ, en acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las instituciones de socorro.

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El coordinador de la oficina municipal de Gestión de Riesgo de Armenia Javier Vélez entregó el reporte “hemos venido trabajando en todo el proceso de afectación en el municipio de Armenia, producto de las fuertes lluvias de la madrugada, tuvimos algunos procesos de remoción en masa en el barrio Puerto Rico, en la carrera sexta con calle 48, que es el sector del SENA Agropecuario, Gimnasio Contemporáneo, por todo este sector tenemos una inestabilidad, sector del Torres del Río, la vía Calarcá, el barrio Mercedes del Norte, en el sector de las curtiembres La María, Frigocafé, barrio Buenos Aires Alto”

Además, inundaciones importantes igualmente en el sector de la carrera 19, sector de la estación de servicio El Guadual, en el barrio Granada, sobre el sector de la calle 18 con 19, la avenida Centenario en el sector del lavadero Concha.

Perdida de banca avenida centenario, En Carrera 6 Calle 48 Norte (Pérdida de Banca y Familias incomunicadas, Lucero Carvajal Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juan explicó “estos dos días que ha estado lloviendo se registró un derrumbe y siempre hay muchas casas afectadas con eso. Ya llegaron los bomberos ahorita y me comentaron a mí que había que evacuar.

Para la parte de abajo son 10 familias en total son como 27 personas que quedan incomunicadas. En la parte de acá arriba hay que desalojar hasta la casa de mi tío Jorge que fue que dijeron porque el deslizamiento quedó prácticamente hasta al lado de la casa porque quedó muy parado y en la caseta estamos adecuando para alojar a las personas afectadas por el derrumbe.

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Inundaciones por mala disposición de basuras El coordinador de la Omgerd Javier Vélez indicó además “Tuvimos inundaciones, repito, por colapso del sistema alcantarillado, que aquí hay que resaltar que esos sistemas colapsan desafortunadamente por la basura que arrojamos nosotros a las vías por sacar las basuras en el momento que no está programado el carro recolector, porque estos desechos o estos residuos sólidos son arrastrados por las fuertes lluvias al sistema alcantarillado, simplemente se limpian y el sistema vuelve a su normalidad.

Aquí valga la oportunidad para aprovechar y recomendar nuevamente a la comunidad eh no arrojar basura a la vía y eh igualmente hacer buena disposición de los residuos sólidos y en el horario que está dispuesto. En el barrio La Castellana igualmente tenemos un depósito de material vegetal ahí sobre la vía, que ya está en apoyo con la EPA y su maquinaria amarilla haciendo todos esos procesos de recolección.

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Reporte de EPA. Durante la madrugada, los equipos operativos de Empresas Públicas de Armenia atendieron reportes de inundaciones y afectaciones en el sistema de alcantarillado en distintos puntos de Armenia. Además, realizaron labores de limpieza de sumideros y visitas de inspección para identificar las causas de las situaciones reportadas.

De igual manera, EPA dispuso de maquinaria amarilla, retroexcavadora y volquetas para apoyar el retiro de material y escombros en sectores como la avenida Centenario, Torres del Río, La Estación y Mercedes del Norte.

En el barrio Puerto Rico adelantaron una visita técnica y durante la jornada continuarán trabajando en las acciones necesarias para intervenir la red de alcantarillado, procurando mantener la continuidad del servicio.

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Reporte de EDEQ informa que el vendaval registrado durante la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7 de noviembre ocasionó afectaciones en la infraestructura eléctrica de diferentes sectores del Quindío.

En el centro de Armenia, varios circuitos subterráneos resultaron afectados por la inundación de recámaras y el daño de un transformador.

Una vez cesaron las lluvias, personal operativo de EDEQ se desplazó a los puntos identificados con fallas e inició las labores de extracción de agua de las recámaras. Estos trabajos continúan a esta hora y permitirán avanzar con las maniobras de reparación de la infraestructura afectada.

Asimismo, han identificado daños puntuales en diferentes zonas del departamento. Las fuertes lluvias y los vientos provocaron la caída de árboles, ramas y otros objetos sobre las redes de energía.

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Por fin comenzaron a llegar las notificaciones para aplicar a la tarifa diferencial de 700 pesos en los peajes de autopistas del café en el eje cafetero, en el caso del Quindío para habitantes de Filandia y Salento.

La Agencia Nacional de Seguridad vial había anunciado en redes sociales que la aplicación de la tarifa diferencial de los peajes en el eje cafetero comenzó a ejecutarse desde el 1 de noviembre, sin embargo, no había confirmación oficial de las notificaciones a los propietarios de los conductores.

En las últimas horas el alcalde del municipio de Filandia, Quindío Duberney Pareja confirmó que a varios residentes y conductores de esa localidad les comenzó a llegar la notificación por parte de autopistas del café sobre la tarifa diferencial

El alcalde explicó “Estamos felices en el municipio de Filandia. Ya empezaron a llegar las notificaciones a los correos de todas aquellas personitas que se inscribieron y que tuvieron esa esa paciencia de entregar los documentos y de reiterar la información.

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Y agregó “la administración municipal desde el principio estuvo presta a colaborarle a todos para las inscripciones, para llenar los formularios y para llenar la documentación. Hoy recibimos con satisfacción que ya les han notificado a varios propietarios de vehículos del municipio de Filandia que ya pueden utilizar la tarifa diferencial de 700 pesos por trayecto”

El alcalde de Filandia: tiene unos requisitos, no pueden ser todo el día, tiene que ser dos veces al día, máximo ocho veces a la semana, pero indudablemente es un alivio para nuestros habitantes porque podrán ir los comerciantes, obvio los que se inscribieron, que eso fue muy promulgado por la administración.

Hemos tenido serias discusiones con autopistas, serias discusiones con el Ministerio de Transporte, pero hoy valió la pena. Valió la pena el sacrificio, todos tienen tarifa diferencial los que los que se inscribieron y cumplieron con requisitos. Eran sencillos. Esos requisitos eran sencillos, muchos no lo hicieron y se quedaron por fuera. Nosotros inscribimos casi 500 cuentas de vehículos, no sabemos a cuántos les vayan a autorizar, pero hoy estamos felices” puntualizó el mandatario.

Cabe recordar que, en el caso del Quindío, solo los municipios de Filandia y Salento fueron incluidos en esta tarifa diferencial de los peajes en autopistas del café.

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El alcalde de Calarcá, Quindío, Sebastián Ramos responsabilizó a la empresa Copetran por no tener plan de contingencia para atender el derrame de ACPM en la línea que contaminó los ríos de ese municipio que hoy tienen en jaque la prestación del servicio de agua.

Cabe recordar que ya son siete días de la emergencia por el volcamiento de un camión cisterna que transportaba 10.000 galones de ACPM que se derramaron y cayeron a los ríos San Rafael y la quebrada El Salado que luego llegaron al río Santo domingo que es la principal fuente abastecedora de agua del municipio de Calarcá.

Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá a través de un video en redes sociales se mostró indignado y molestó con la falta de respuesta efectiva y plan de contingencia de la empresa responsable y señaló “Con rabia y tristeza, hoy tengo que denunciar la irresponsabilidad de la empresa Copetran, que hoy nos tiene afectados nuestro acueducto de Calarcá, que no tiene hoy un plan de contingencia serio”

Y agregó “pedimos a la CRQ toda la rigurosidad y fuerza ante la irresponsabilidad de esta empresa, pero también la tristeza de saber que hoy todo este afluente hídrico, que es el segundo más importante de nuestro municipio, esté afectando la prestación del servicio de acueducto a todos los calarqueños, pero también hasta Cartago, que hoy se ve afectado por toda esta contaminación que se generó por el derrame de este vehículo en días anteriores”

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El mandatario del segundo municipio más importante del Quindío señaló con vehemencia “Le pedimos al Ministerio de Ambiente que también intervenga, al Ministerio de Minas, porque estas empresas no pueden seguir con la irresponsabilidad de transitar sobre estas vías sin los permisos necesarios. También le pedimos a la Policía de Carreteras hacer la verificación, porque miren lo que hoy ocurrió, no había un plan de contingencia. Y hoy se están viendo afectados más de 80,000 calarqueños, pero también como les decía, hasta Cartago.

Y no es solamente eso, eso es lo de menos. Es la afectación ambiental sobre todo este cauce. Aquí había pescaditos, ya no los hay. Necesitamos contundencia por parte de la autoridad ambiental, pero también de que esta empresa le responda rápido y pronto a los calarqueños y quindianos, reclamó el alcalde de Calarcá.

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Vuelve y juega, no hay derecho, 40 trabajadores del segundo hospital más importante del Quindío protestaron en las últimas horas reclaman el pago de sus salarios atrasados

El personal de enfermeros, auxiliares y demás protestaron a las afueras de la sede donde funciona el servicio de urgencias del hospital la misericordia de Calarcá, exigen que les paguen y les cumplen con el pago de sus salarios

Una de las trabajadoras en diálogo con Caracol Radio relató “decidimos hacernos sentir de esta forma, de hacer un paro sin agresión ni nada, para que nos vieran, para que nos dijeran algo, porque llegó el viernes y no encontramos ni dinero en las cuentas, ni tampoco quién nos dijera qué pasó. Por eso tomamos la decisión de hacer eso que hicimos ayer allá en el hospital se acercó uno de los de la gerencia a decirnos que nosotros no podíamos hacer eso que porque nosotros no hacíamos parte del hospital.

“No hacemos parte del hospital para exigir lo que nos corresponde y el derecho que tenemos. Pero sí hacemos parte del hospital para seguir trabajando sin que a ellos les importe que nosotros tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar servicios, tenemos deberes, tenemos hijos.”

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La trabajadora del hospital La Misericordia de Calarcá continuó exponiendo su indignación “A muchos compañeros los echaron de las viviendas de donde vivían que pagaban arriendo, porque obviamente pues no van a aguantar eso, de que les digan que en el trabajo no me han pagado y no me han pagado un mes, dos meses y nada. Entonces, nosotros estamos cansados de eso y lo que queremos es que nosotros entendemos que la gerente que está en el momento pues no fue la culpable de nada de eso. El doctor Thomas fue el que llevó esa gente, pero lastimosamente pues ella es la que está ahí ya asumiendo la responsabilidad del hospital y nosotros le prestamos un servicio al hospital”

Entonces, queda muy triste y muy duro que uno preste un servicio, porque aparte de corazón lo hacemos porque realmente la mayoría lo necesitamos para vivir, lo que nosotros queremos, de alguna forma u otra que ellos nos solucionen, pero con dinero, porque es que nosotros necesitamos la plata que nos ganamos.

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¡atención, comunidad de Circasia! Desde Empresas Públicas del Quindío, EPQ informaron que los días 9 y 10 de noviembre, entre las 8:15 a. m. y las 5:00 p. m., se realizarán trabajos programados de mantenimiento eléctrico por parte de la EDEQ, que involucran la PTAP y los sistemas de bombeo.

Han aclarado que No habrá una suspensión programada del servicio de acueducto. Sin embargo, durante el desarrollo de estos trabajos podrían presentarse algunas intermitencias en el suministro de agua.

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En la parcela 11 del barrio Llanitos de Guaralá se registró en la noche del domingo 8 de noviembre un incendio estructural que afecto varias viviendas construidas en madera, al lugar de la emergencia hicieron presencia los bomberos, aún no se conoce reporte oficial de la emergencia, cuántas viviendas resultaron consumidas por las llamas y su hubo personas heridas o animales afectados.

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Tres personas heridas dejó como saldo aparatoso accidente de tránsito el pasado sábado en la noche en el municipio de Calarcá en el Quindío.

Una buseta de Tax Páramo pierde el control en el sector de la variante, se sale de la vía y termina volcado, tres pasajeros heridos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que dos salieron por sus propios medios al igual que el conductor.

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En noticias judiciales, el fin de semana se reportaron dos homicidios en el departamento del Quindío.

El primer caso la policía reportó un asesinato en el municipio de Quimbaya, este hecho se presentó la noche del viernes en la cuarta etapa del barrio Ciudadela, donde fue ultimado por impactos de proyectil de arma de fuego Daniel Fernando Herrera Parra de 37 años edad conocido como alias “Caballo”.

Una vez conocido el hecho, la Policía Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación iniciaron labores investigativas para identificar a los responsables.

Mientras que, en el corregimiento de Barcelona en Calarcá, se registró el asesinato de Jaime Antonio López Ordóñez de 24 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue hallado el sábado en la mañana en zona rural.

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Cuatro establecimientos comerciales fueron cerrados durante visitas de control en Armenia

La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Gobierno y Convivencia ejecutan acciones articuladas entre los equipos de Espacio Público, Bomberos, Policía Nacional y la Secretaría de Salud

En 5 días se visitaron 14 establecimientos comerciales y las medidas se aplicaron a negocios dedicados a la venta de licores y bares, ubicados en el barrio Villa Hermosa, con un cierre de siete días; alimentos y gastronomía, en el barrio Jesús María Ocampo, por tres días; servicios y comercio general, en el barrio Simón Bolívar, con un cierre de tres días; y servicios de parqueadero, en el barrio Los Quindos, por cinco días.

Los otros 10 establecimientos recibieron visitas de verificación sin que se aplicaran medidas de cierre al cumplir con toda la documentación para su debido funcionamiento. Entre ellos se encuentran bares y establecimientos de venta de licor ubicados en sectores como San José, Mall Centenario, Chevrolet y Portal del Quindío, así como negocios de gastronomía, comercio general y servicios.

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A través de su página de Facebook La fundación Alejandro Londoño dio a conocer que la sede sur ubicada en la carrera 18 con calle 43 frente al mirador de la Secreta fue víctima de vandalismo y robo el sábado 7 de noviembre

En la publicación indicaban que “personas desconocidas ingresaron de manera irregular a las instalaciones de la sede sur de la Fundación Alejandro Londoño, al parecer a través de los techos de la edificación, para perpetrar un hurto y provocar daños a la infraestructura física y médica de la institución.

Según la publicación de la fundación “los delincuentes causaron graves averías a 16 equipos de aire acondicionado tras el hurto de sus componentes principales y la sustracción de las tuberías de cobre pertenecientes a los sistemas de climatización. Asimismo, los asaltantes se apoderaron de un colposcopio, equipo médico especializado utilizado en procedimientos diagnósticos de precisión, además de un computador y una impresora. A esto se suman considerables destrozos en los techos, cielorrasos e instalaciones internas del inmueble.

Sin embargo, llama la atención que la publicación con fotografías y la descripción del hurto haya sido borrado de la página de Facebook de la fundación Alejandro Londoño.

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Mañana martes 10 de noviembre se cumplirán tres meses del terremoto en Colombia, uno de los sectores más afectados el educativo, en Armenia el 60% de la universidad del Quindío sufrió daños, pero aún esperan ayudas del ministerio de educación.

El rector de la universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía explicó “venimos haciendo la gestión de los recursos con la aseguradora. La universidad ha puesto en este momento recursos propios para todo el tema de demolición, retiro de escombros, para obras provisionales que se necesitaron para que los estudiantes pudieran ingresar.

Y agregó “también contratamos la empresa que va a hacer toda la reclamación y ahora estamos haciendo la gestión para un anticipo que nos va a dar la aseguradora para poder empezar ya efectivamente a hacer la reconstrucción.

Sobre el apoyo director del gobierno nacional el rector de la Uniquindío explicó “Por ahora no hemos recibido un apoyo directo del gobierno nacional, hemos hecho las solicitudes correspondientes. Nosotros tenemos la esperanza de que los presupuestos que se están planteando para el próximo año y en el Fondo Milagro el próximo año nos puedan hacer algún retorno de esas inversiones que viene haciendo la universidad en infraestructura”

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Sobre los costos de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en la universidad del Quindío Luis Fernando Polanía rector indicó “en infraestructura física está en 120.000 millones del diagnóstico inicial más 50.000 millones también por equipos de laboratorio, equipos de sistemas, muebles y enseres, pero hasta que la empresa consultora que contratamos para hacer la reclamación no termine de hacer todo el diagnóstico, no tendremos el valor real a reclamar”

El rector además anunció que reforzaron tres edificios de la universidad y explica “Nosotros estamos siguiendo todo el proceso de reconstrucción bajo un concepto del marco de Sendai que se denomina reconstruir mejor. Esto quiere decir que se debe aprovechar la oportunidad del sismo para que quedemos mejor de lo que estábamos antes.

Es un reto grande porque las aseguradoras únicamente cumplen con dejar las edificaciones en el estado que estaban cuando las aseguraron, pero hemos ya identificado tres edificaciones que como un hecho de responsabilidad social a futuro vamos a reforzar, que son la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Salud y el bloque administrativo número dos.

La norma no nos lo exige, los especialistas dicen si lo dejan lo mismo no tiene problemas de que vaya a colapsar a futuro, pero creemos que sí debemos en ese proceso reconstruir mejor, dar esas garantías a futuro, no sabemos en este momento cuántos muertos estos podríamos evitar de hacer esos procesos de reforzamiento y cuántos problemas le evitaríamos a futuras administraciones” puntualizó el rector de la Uniquindío.

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Desde la Alianza Periodista, La Universidad del Quindío y Caracol Radio realizaremos el último taller del año. A propósito de los tres meses del terremoto, conversaremos con tres expertos uniquindianos sobre Sismos, Prevención y Territorios.

El taller será este martes 10 de noviembre a las 8y30 de la mañana en el Auditorio sede administrativa Comfenalco Quindío piso 7.

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El Comité Departamental de Cafeteros del Quindío realizó su primera sesión de Junta, un espacio en el que sus integrantes conocieron los diferentes procesos que adelanta la institucionalidad cafetera y profundizaron en las funciones y responsabilidades que asumen como representantes del gremio.

Durante la jornada, en un ejercicio democrático, los seis integrantes principales eligieron a los representantes que conformarán la Mesa Directiva durante el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y junio de 2027

Ricardo Alonso Gutiérrez Agudelo, representante por Córdoba, elegido presidente del comité departamental de cafeteros y María Esther Mendoza Toloza, representante por Calarcá, elegida vicepresidenta.

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Padres de familia, docentes, estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresita de La Tebaida, realizarán hoy lunes 9 de noviembre a las 8:00 de la mañana, en la entrada del Centro Administrativo Departamental en Armenia un plantón donde buscan que la comunidad religiosa a cargo del colegio, arriende por un último año sus instalaciones, para no interrumpir de manera abrupta la prestación del servicio allí.

Como se recordará, la negativa de continuar con el servicio por parte de la comunidad Hermanas Misioneras de Santa Teresita de Jesús, partió de las afectaciones en mampostería que uno de sus bloques presenta, ante lo cual expresaron no contar con los recursos ni con una póliza que cubriera el deterioro.

Pese al acompañamiento del departamento y de la misma empresa privada, que ofrecía una respuesta a la crisis, la respuesta de las religiosas siempre ha sido negativa a las diferentes propuestas brindadas por la administración departamental, incluyendo la más reciente, que solicita un último año de arrendamiento.

La medida evitaría dejar sin estudio a más de 1000 estudiantes, a su vez que representaría un periodo en el cual hacer las gestiones administrativas internas para generar una alternativa a futuro

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La Alcaldía de Armenia lideró un nuevo Comité de Conectividad Aérea en el que se socializaron los avances para el retorno de la ruta Armenia-Miami, así como las estrategias para fortalecer la operación de vuelos nacionales durante la temporada vacacional.

Uno de los principales asuntos abordados fue la nueva ruta Armenia-Miami, que sería operada por una agencia privada y que representa una oportunidad para recuperar la conexión internacional, atraer visitantes desde el estado de Florida y dinamizar actividades como el turismo, el comercio y los servicios.

Durante la jornada también se revisaron las acciones necesarias para atender la operación de vuelos nacionales de cara a la temporada vacacional, buscando fortalecer la conectividad del destino y avanzar en las condiciones que permitan poner en funcionamiento la ruta internacional lo más pronto posible.

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Entre el sábado 7 y hoy el lunes 9 de noviembre, los profesores de carrera, estudiantes, graduados y directivos académicos pueden votar para elegir a sus representantes en el Consejo Superior y ejercer su derecho a incidir en las decisiones que orientan el presente y el futuro de la institución de educación superior.

Lunes 9 de noviembre: estudiantes modalidad presencial, jornada diurna, de 9 a. m. a 8 p. m. votan en el sótano del edificio de Ciencias Básicas y Ciencias Humanas; estudiantes modalidad presencial jornada nocturna, de 5 p. m. a 9 p. m., votan en los colegios Inem y Normal Superior; profesores y directivas académicas, de 9 a. m. a 8 p. m., votan en el auditorio Bernardo Ramírez Granada; graduados en Armenia, de 9 a. m. a 8 p. m., votan en el sótano Ciencias Básicas y Ciencias Humanas; graduados en los Centros de Atención Tutorial, de 9 a. m. a 4 p. m.

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Con la participación de 2.786 estudiantes provenientes de 42 instituciones educativas del país, la Universidad del Quindío celebró en el Auditorio Bernardo Ramírez Granada la clausura y premiación de la quinta edición de la Olimpiada de Matemáticas Uniquindío 2026.

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El diputado del Quindío Francisco López a través de redes sociales denunció que la vía Armenia–Montenegro no puede convertirse en una trampa para los conductores, esto debido que las cámaras de fotodetección o fotomultas que fueron instaladas bajo el argumento de una medida pedagógica, hoy los ciudadanos ya están recibiendo comparendos electrónicos y por eso hoy lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana se llevará a cabo debate de control político en la Asamblea Departamental para exigir explicaciones y claridades sobre este dispositivo.

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En deportes, Las chicas de Caciques del Quindío ganaron con contundencia el partido de ida de los cuartos de final de la liga nacional de fútbol de salón femenino al derrotar 4 a 0 como visitante a Zipaquirá Potencia Deportiva en Cundinamarca, el próximo fin de semana en coliseo del municipio de Córdoba se jugará el partido de vuelta.

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De otro lado, el Deportes Quindío perdió 2 a 0 con Tigres en partido válido por la tercera fecha del cuadrangular B del Torneo Dimayor de la B, a pesar de la derrota y de jugar un mal partido, el conjunto milagroso sigue líder del grupo con 6 seis y líder de la reclasificación y volverá a enfrentar a Tigres este miércoles 11 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia a las 8y10 de la noche.

La Comisión Local de Fútbol de Armenia coordinó las medidas de convivencia para el encuentro entre Deportes Quindío y Tigres Fútbol Club, programado para el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario, entre las cuales se anunció un reforzamiento a los filtros de ingreso y la entrada en servicio de la tribuna Occidental de escenario.

Adicionalmente se informó en la Comisión que se habilitará nuevamente la tribuna Occidental, cuyo ingreso tendrá un valor de $60.000 por boleta y no aplicará para la promoción 2x1. La apertura de puertas se realizará a las 6:30 p. m, una hora y media antes del inicio del encuentro

Teniendo en cuenta el horario del encuentro, se permitirá el ingreso de niños mayores de 9 años a las tribunas habilitadas. En las tribunas destinadas a las barras de Deportes Quindío, el ingreso de menores de edad será permitido a partir de los 14 años.

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El estadio Centenario de Armenia reunió a las leyendas del fútbol colombiano y ecuatoriano en Levantemos a Colombia 2.0, un encuentro benéfico que tuvo como propósito recaudar recursos, mediante la venta de boletería, para contribuir a la reconstrucción de viviendas rurales afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto

El compromiso de las figuras del balompié fue protagonista de esta iniciativa, que terminó con un marcador de 3-2 a favor de Colombia.

Los recursos recaudados con la boletería serán destinados a Finca de Ellas, organización que trabaja en la reconstrucción de viviendas rurales en Armenia y el Quindío. Su modelo contempla no solo recuperar los hogares afectados, sino también fortalecer la capacidad productiva de las familias mediante el desarrollo de proyectos agrícolas en sus terrenos, buscando generar oportunidades de sostenibilidad económica.

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La renovación del estadio San José de Armenia registra un avance del 48,12 %. Durante una visita de seguimiento, el alcalde James Padilla García recorrió el escenario y explicó que una de las etapas más exigentes del proyecto ha sido la cimentación, junto con la instalación de los filtros y el sistema de drenaje de la cancha.

La intervención busca dotar a Armenia de una cancha sintética con dimensiones reglamentarias. El proyecto también contempla la remodelación de la fachada, la adecuación de taquillas y cafetería, nuevos camerinos para los equipos y los árbitros, duchas, enfermería y bancos de suplentes.