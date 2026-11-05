Hombre de 60 años es hallado atado de manos y con heridas en su rostro en zona boscosa en Manizales

Las autoridades intentan establecer la identidad del hombre y de lo sucedido. Foto suministrada.

Manizales

La comunidad alertó a las autoridades y organismos de socorro por el hallazgo de un hombre de 60 años quien tenía atadas sus manos y presentaba evidentes heridas en su rostro, en una zona boscosa cercana a la Institución Educativa INEM Baldomero Sanín, en la capital de Caldas.

La Fundación de Paramédicos SERBYR trasladó al herido al centro hospitalario en el barrio San Cayetano. Mauricio Gaitán, secretario del Interior de la capital del departamento de Caldas, entrega el reporte del hecho.

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“Una vez conocida la situación, se activó la ruta de atención correspondiente por parte de la SIJIN de la Policía Nacional, el CTI de la fiscalía y demás secretarías de la administración municipal brindando acompañamiento al ciudadano. Actualmente, el hombre se encuentra estable y bajo atención médica, a la espera de valoraciones para determinar su estado de salud e informe de medicina legal buscando dar con el paradero de las personas que causaron estos hechos y llevarlos a disposición de las autoridades judiciales”, manifiesta Mauricio Gaitán, secretario del Interior de la capital de Caldas.

Desde la alcaldía informan que, una vez finalice el proceso de valoración médica y el centro asistencial autorice su salida, se realizarán las gestiones necesarias para brindarle acompañamiento psicosocial y gestionar su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores.

Entre tanto, las autoridades competentes adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables.